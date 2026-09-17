Un carpintero asegura que cambiar una puerta ya supera los 250 euros y antes costaba 120

La comparación supone una subida superior al 108%. Los datos oficiales permiten comprobar cuánto han aumentado realmente la madera y la mano de obra.

Una comparación sobre el precio de instalar puertas interiores ha vuelto a circular en septiembre de 2026. Luis, carpintero con más de 25 años de experiencia, asegura que antes cobraba unos 120 euros por unidad y ahora supera los 250 euros.

Pasar de 120 a 250 euros supone una subida superior al 108%

La diferencia entre ambas cantidades permite medir mejor la dimensión del cambio señalado por el profesional. Pasar de 120 a 250 euros supone un incremento del 108,3%. Como Luis afirma que actualmente el precio puede superar los 250 euros, el aumento real de su ejemplo sería todavía mayor. La comparación, sin embargo, corresponde a su experiencia profesional y no representa una tarifa oficial para toda España.

Los índices oficiales ofrecen un punto de referencia diferente. En diciembre de 2021, el índice de precios de la madera utilizado por la Administración estaba en 118,607. En diciembre de 2025 alcanzaba 141,065, lo que supone un incremento aproximado del 18,9%. El índice nacional de mano de obra pasó de 428,32 a 483,72 durante ese mismo periodo, cerca de un 12,9%.

Madera y mano de obra han subido, pero no explican por sí solas duplicar el precio

Estos índices no miden directamente cuánto cuesta instalar una puerta en una vivienda. Tampoco pueden compararse como si fueran una tarifa minorista. Sí permiten comprobar que tanto los materiales como la mano de obra han aumentado desde 2021. El Instituto Nacional de Estadística explica que estas series recogen los precios de materiales de construcción y el índice nacional de mano de obra.

El presupuesto final también incorpora otras partidas. Entre ellas pueden estar los herrajes, transporte, retirada de elementos antiguos, ajustes del marco y tiempo de instalación. El tipo de puerta y los acabados también modifican el importe. El coste de cambiar todas las puertas de una vivienda puede alcanzar varios miles de euros cuando se suman materiales e instalación. Por tanto, los 250 euros deben entenderse como la experiencia concreta citada por este profesional, no como un precio obligatorio del mercado.

Cambiar ocho puertas superaría los 2.000 euros tomando esa cifra como referencia

La diferencia se aprecia mejor trasladando el ejemplo a una vivienda completa. Si se toman los 120 euros mencionados como precio anterior y 250 euros como referencia mínima actual, seis puertas pasarían de 720 a 1.500 euros. Con ocho unidades, el desembolso pasaría de 960 a 2.000 euros. Como Luis habla de importes superiores a 250 euros, estos cálculos representan un mínimo basado únicamente en su comparación.

Número de puertas A 120 euros por unidad A 250 euros por unidad Diferencia mínima 6 puertas 720 € 1.500 € 780 € 7 puertas 840 € 1.750 € 910 € 8 puertas 960 € 2.000 € 1.040 €

La tabla tampoco constituye un presupuesto comercial. Una instalación puede exigir cambiar marcos, tapetas, bisagras o cerraduras, mientras otra vivienda puede conservar parte de esos elementos. Por eso resulta importante comparar trabajos equivalentes cuando se solicitan varios presupuestos. La evolución de los materiales también afecta a decisiones como construir una vivienda, donde pequeñas diferencias entre partidas pueden elevar considerablemente el coste final.

Reparar las puertas existentes puede reducir el desembolso si todavía están aprovechables

Sustituir todas las puertas tampoco es la única posibilidad. May Rojas, carpintera, ebanista y docente vinculada al sector de la madera, ha defendido la recuperación y reparación de piezas frente a su sustitución automática. Cuando la hoja y el marco siguen en buenas condiciones, renovar acabados o herrajes puede evitar comprar una puerta completa.

Antes de aceptar un presupuesto también interesa conocer exactamente qué incluye. No es lo mismo comprar únicamente la hoja que contratar retirada, transporte, marco, tapetas, herrajes y montaje. Esa diferencia ayuda a entender por qué dos presupuestos aparentemente iguales pueden separarse bastante. Los datos oficiales confirman que madera y mano de obra cuestan más que en 2021, pero no respaldan por sí solos una subida general del 108% para todas las puertas.