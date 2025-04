Un anciano compra una bandeja de porcelana del siglo XVIII por 5 euros y cuando se da cuenta de lo que vale casi le da…

Un experto en antigüedades descubre por sorpresa una pieza china valorada en miles de euros tras pagar solo cinco.

El mundo de los artículos de segunda mano puede dar giros insospechados. Eso es exactamente lo que le ocurrió a John Carcerano, un veterano en la compra y venta de antigüedades que, con apenas cinco euros, acabó adquiriendo una bandeja china del siglo XVIII. Su humilde compra en una tienda de segunda mano de Evanston (Illinois) se transformó en un descubrimiento que ahora podría reportarle una suma muy superior, tal y como han confirmado varias casas de subastas de renombre.

Los detalles que convierten esta bandeja en un objeto de coleccionismo único

Carcerano llevaba 35 años dedicándose a rastrear tesoros en mercadillos y establecimientos de segunda mano. Sin embargo, nada le había preparado para la sorpresa de encontrar, casi por casualidad, una pieza de porcelana china excepcional. “El plato estaba debajo de un plato moderno”, recuerda. Y casi le pasa desapercibido mientras otras personas revolvían el mismo carrito de ofertas.

¿Cuál fue su primera pista de que tenía algo valioso entre manos? El escudo de armas chino, el delicado esmaltado y la sensación de que se trataba de un artículo antiguo digno de colección. ¿Te imaginas descubrir que lo que has pagado a precio de saldo puede valer miles de euros?

El recorrido de un experto en antigüedades para confirmar su auténtico valor en el mercado

Una vez en casa, el propio Carcerano utilizó herramientas en internet para comprobar si su intuición era acertada. La bandeja, fabricada durante la dinastía Qing, se estima que data de alrededor de 1755. Datos de subastas previas confirmaban que, en los últimos 50 años, solo se habían vendido dos piezas similares.

Antes de emocionarse con la idea de vender, este apasionado de las antigüedades decidió contar con la opinión de varias casas de subastas, entre ellas Sotheby’s New York y Bonhams. Todas coincidieron en la rareza de la bandeja y en su alto valor, que podría llegar a rondar los 6.000 dólares. Es más, expertos en porcelana china sostienen que su gran estado de conservación incrementa el interés de coleccionistas dispuestos a pujar fuertes sumas.

A continuación, se muestra una tabla con información clave del hallazgo:

Elemento Detalle Precio de compra 4,99 dólares (aprox. 5 euros) Época a la que pertenece Dinastía Qing (mediados del siglo XVIII) Casas de subastas consultadas Sotheby’s, Bonhams, Freeman’s-Hindman Valor estimado en subasta Hasta 6.000 dólares

Esta comparación evidencia el salto económico que puede suponer descubrir un objeto aparentemente ordinario, pero que encierra un gran valor cultural e histórico.

Cómo influye la autenticidad en el precio y qué opciones de venta se pueden contemplar

Aunque muchos querrían quedársela como pieza decorativa, John Carcerano sopesa las ventajas de vender su hallazgo al mejor postor. Entre sus posibles movimientos se encuentran:

Subasta en una casa especializada

Podría beneficiarse de la puja de varios coleccionistas, dispuestos a invertir cifras considerables. Venta directa a un particular

Algunas personas prefieren adquirir la pieza de forma privada, evitando los procesos de subasta. Negociación en ferias de antigüedades

Este tipo de eventos reúne a expertos que valoran en persona cada artículo, lo que agiliza las transacciones.

No obstante, Carcerano todavía no ha tomado la decisión definitiva. ¿Te parece arriesgado rechazar el encanto de lucir una joya así en casa? Sea como sea, el descubrimiento se ha convertido en la comidilla de los aficionados a las antigüedades, y no es para menos.

El sorprendente hallazgo de esta bandeja china demuestra que lo inesperado puede ocultarse tras un precio irrisorio. Contar con la asesoría de expertos y la verificación de su autenticidad han sido pasos esenciales para confirmar un valor que multiplica por miles la inversión inicial. Ahora, queda por ver si Carcerano la pondrá finalmente a la venta o la conservará como trofeo en su colección particular. En cualquier caso, la historia de esta compra ya ha puesto el foco en la importancia de revisar hasta el último rincón de las tiendas de segunda mano.