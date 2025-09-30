Sueldo de hasta 855 euros por dos días: Mercadona busca personal de limpieza FIJO para trabajar en su fábrica de pan

¿Buscas un empleo estable los fines de semana? Una fábrica de pan situada en Abrera (Barcelona) acaba de publicar una oferta de trabajo para cubrir el puesto de operario/a de limpieza. Esta oportunidad laboral ofrece un contrato fijo desde el inicio, con jornadas de 15 horas semanales repartidas entre sábado y domingo. El salario oscila entre 632 euros brutos al mes en el inicio, con progresión hasta los 855 euros mensuales, además de una compensación económica adicional por trabajar en domingo. Toda la información sobre cómo enviar el currículum la puedes encontrar en esta noticia.

Mercadona lanza una oferta de empleo para trabajar en la limpieza de su fábrica de pan de Tordera en Barcelona

El empleo de operario/a de limpieza en Abrera está orientado a personas organizadas, eficientes y con predisposición para trabajar en equipo. La empresa ofrece formación remunerada, un calendario laboral anual con días de trabajo, vacaciones y libranzas fijadas de antemano y la posibilidad de crecer profesionalmente dentro de la compañía.

¿Qué requisitos se piden para este puesto de trabajo? Para optar a esta vacante no se exige experiencia previa, ya que la empresa se encarga de la formación necesaria. Sin embargo, se valorará la capacidad de organización, la disponibilidad para trabajar en fin de semana y la motivación por desarrollarse dentro de un entorno colaborativo.

Las funciones principales serán las propias del puesto de operario/a de limpieza en la fábrica, garantizando la correcta higiene y el mantenimiento de las instalaciones durante las jornadas asignadas.

Enviar el currículum a Mercadona

Si estás interesado/a en participar en este proceso de selección para trabajar como operario/a de limpieza en la fábrica de Mercadona de pan en Abrera (Barcelona), debes enviar tu candidatura de forma telemática. No se aceptan currículums en mano en el centro de trabajo.

Para inscribirte, es necesario acceder al portal de empleo de Mercadona para visualizar tal oferta y poder mandar el currículum, desde el botón y pulsar en “Inscríbete en la oferta”. A continuación, deberás iniciar sesión o crear una cuenta nueva para poder adjuntar tu currículum actualizado y enviar la solicitud.