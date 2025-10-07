Sergio Ramos vende su mansión de La Moraleja por 7 millones: 1.000 m², ascensor y piscina climatizada

Cierra la operación con un millón más de lo pedido en febrero de 2024. El comprador es un inversor mexicano y la vivienda destaca por lujo y privacidad.

El central camero, actualmente en Rayados de Monterrey desde febrero de 2025, ha cerrado la venta de su espectacular casa en La Moraleja (Madrid) por 7 millones de euros. La propiedad, reformada a fondo y con 1.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.500, se anunció en febrero de 2024 y finalmente se ha vendido por un millón más de lo que pedía entonces. ¿Qué hace tan especial esta vivienda?

Venta de la mansión de Sergio Ramos en La Moraleja con ganancia millonaria

La operación se ha resuelto a favor de un inversor mexicano, según se difundió en los medios especializados, tras más de un año en el mercado. En 2018, Ramos y su pareja adquirieron la finca por 1,5 millones y emprendieron una reforma con materiales de lujo y diseño vanguardista. De ahí que, con la venta por 7 millones, la plusvalía sea notable; no es poca cosa para una de las zonas más exclusivas de Madrid.

A golpe de vista, esta “ficha rápida” resume lo esencial de la operación y del inmueble:

Dato Detalle Precio de venta 7.000.000 € Diferencia sobre lo pedido en 2024 +1.000.000 € Año de compra 2018 Precio de compra 1.500.000 € Superficie parcela 2.500 m² Superficie construida 1.000 m² Ubicación La Moraleja (Madrid) Comprador Inversor mexicano

En consecuencia, la transacción consolida el atractivo del mercado prime madrileño, donde la escasez de producto diferencial empuja al alza las operaciones singulares.

Características destacadas de la vivienda: 1.000 metros cuadrados, ascensor panorámico y domótica de alta gama

La residencia principal integra un sistema domótico, un ascensor panorámico y una gran puerta pivotante de entrada. En el interior, el hall conduce a un salón luminoso con ventanales y salida directa al jardín. Completa la zona de día un bar y comedor independientes, junto a una cocina moderna equipada con electrodomésticos de última generación. ¿Buscabas amplitud y comodidad? Aquí sobran metros y detalles.

Zonas de ocio y bienestar con piscinas, gimnasio, sauna y cine privado

El bienestar es protagonista: piscina exterior con porche y otra interior climatizada con nado a contracorriente, gimnasio, sauna y baño turco. Además, casa de invitados y garita de seguridad, cine privado, zona de ocio con barbacoa interior y barra, patio con baño propio y sala de juegos. Por lo tanto, se trata de una vivienda pensada para disfrutar tanto dentro como fuera.

A continuación, los puntos clave que mejor definen el carácter de esta mansión:

Dos piscinas (exterior e interior climatizada con contracorriente) y completas áreas de bienestar

Primera planta con cuatro suites y sala diáfana con terraza cubierta

Segunda planta con dormitorio principal, varios vestidores, despacho y cocina auxiliar

Estancias singulares como habitación del pánico, cine privado y zona de barbacoa interior

Casa de invitados, garita de seguridad y acceso directo a jardines

Por consiguiente, el conjunto ofrece privacidad, ocio y seguridad en una misma dirección, algo muy buscado en esta urbanización.

Cronología de compra, reforma y venta de la finca madrileña con nuevo proyecto posterior

En primer lugar, la compra llegó en 2018 y, posteriormente, la reforma integral elevó el nivel estético y funcional de la vivienda. En febrero de 2024 se anunció la venta y ahora se cierra por 7 millones, un millón por encima de lo pedido entonces. Por otro lado, pese a desprenderse de esta propiedad, Sergio Ramos y Pilar Rubio han adquirido un nuevo terreno en la misma urbanización, lo que indica continuidad de planes en La Moraleja. Esto quiere decir que el vínculo de la familia con Madrid sigue presente, aunque el futbolista resida hoy en México.