Se vende esta casa prefabricada de 4 dormitorios y 125 m² por menos de 61.000 euros

Si estás peleando con los precios de la vivienda, no eres el único. España arrastra desde 2022 una crisis inmobiliaria con alquileres y compras en máximos, oferta corta y barreras que parecen un laberinto. En 2025, el coste medio de la vivienda nueva ha subido un 6% respecto a 2024 y los bolsillos lo notan. Por eso, cada vez más gente mira hacia las casas prefabricadas: se montan en semanas, gastan menos energía y cuestan menos.

En ese escaparate aparece el modelo Toledo de Daype: 125 metros cuadrados, cuatro dormitorios, dos baños, salón, cocina, terraza y balcón, por 60.750 euros. Sí, menos de 61.000 euros; aunque, el montaje no entra y hay partidas que van aparte.

¿Por qué las casas prefabricadas ganan fuerza en 2025?

Desde 2022, el mercado inmobiliario español está tensionado: precios récord de alquiler y compra, poca oferta y acceso complicado a una vivienda digna. Los expertos alertan de que unas 720.000 personas no pueden comprar ni alquilar, ni siquiera compartir habitación, en un contexto donde las hipotecas se endurecen.

En paralelo, lo prefabricado y modular despega en 2025: cuesta entre 900 y 1.500 euros/m² frente a los 2.500 de la obra tradicional, se instala en pocas semanas y ofrece alta eficiencia energética. Por tanto, la demanda se reorienta hacia soluciones más sostenibles y accesibles, especialmente en áreas rurales o periurbanas.

Qué ofrece exactamente el modelo Toledo de Daype (125 m² y 4 dormitorios)

El modelo Toledo es una vivienda prefabricada de madera que pone el foco en espacio y materiales: 125 m² bien repartidos con cuatro dormitorios, dos baños, salón y cocina, además de terraza y balcón. La estructura usa abeto nórdico; las paredes exteriores son aisladas de 179 mm (con aislamiento interno) y las interiores de 70 mm. El techo incorpora aislamiento EPS de 87 mm apto para teja (un material aislante), y los suelos están tratados en autoclave. Las puertas y ventanas son de madera laminada con doble acristalamiento 4-16-4 mm.

A continuación, los datos clave del modelo, organizados para que puedas comparar de un vistazo:

Característica Detalle Superficie 125 m² Dormitorios 4 Baños 2 Estancias Salón y cocina Espacios exteriores Terraza y balcón Madera Abeto nórdico Paredes exteriores 179 mm (con aislamiento interno) Paredes interiores 70 mm Techo Aislamiento EPS de 87 mm apto para teja Suelos Tratados con autoclave Carpinterías Madera laminada con doble acristalamiento 4-16-4 mm Incluye Herrajes, tornillería, aislamientos de paredes y techos, transporte No incluye Tejas, barnices, electricidad, fontanería Precio base 60.750 euros (montaje no incluido)

Esto quiere decir que el paquete incluye el conjunto estructural y los aislamientos principales, además de puertas y ventanas, y el transporte. Por otro lado, quedan fuera el montaje, las tejas, los barnices y las instalaciones de electricidad y fontanería.

¿Cuánto cuesta de verdad? Precio por metro cuadrado y partidas no incluidas

Si tiramos de calculadora, el precio base del modelo es de 60.750 euros por 125 m², es decir, 486 euros/m². Este importe corresponde al paquete descrito: montaje aparte y con elementos como tejas, barnices, electricidad y fontanería no incluidos.

En consecuencia, comparar bien es clave. Las prefabricadas en general se mueven entre 900 y 1.500 euros/m², frente a los 2.500 de la construcción tradicional, mientras que este modelo destaca por su precio base ajustado y su entrega en semanas, con alta eficiencia energética como atractivo adicional.

Cómo decidir si te compensa: sigue estos pasos

Si te está tentando, toca decidir con cabeza y números claros. La idea es saber qué incluye el precio, qué falta y si encaja con tu forma de vivir (y de pagar).

Calcula el coste por metro cuadrado: 60.750 euros ÷ 125 m² = 486 euros/m². Revisa qué entra y qué no: el paquete incluye aislamientos de paredes y techos, carpinterías y transporte; no incluye tejas, barnices, electricidad y fontanería; el montaje tampoco está incluido. Valora el tiempo: el montaje se realiza en semanas, un punto a favor si necesitas rapidez. Comprueba el espacio: 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, terraza y balcón para 125 m²; mira si encaja con tu familia y tus muebles. Anota materiales y aislamiento: abeto nórdico, paredes exteriores de 179 mm, interiores de 70 mm, techo con EPS de 87 mm apto para teja y doble acristalamiento 4-16-4 mm.

Por consiguiente, si buscas una vivienda espaciosa y moderna con un precio inicial por debajo de 61.000 euros, este modelo encaja como opción a considerar (entra a la web Daype). Eso sí, suma las partidas no incluidas y el montaje para tener una cifra realista antes de decidir.