Se necesita personal para la campaña de Navidad para trabajar en Osborne (El Puerto de Santa María)

La histórica compañía del sector de gran consumo y alimentación Osborne busca incorporar a un/a operario/a de embotellado para la campaña de Navidad en su centro de El Puerto de Santa María (Cádiz). Se trata de un puesto a jornada completa y con contrato de duración determinada, dentro de sus líneas automatizadas de producción. En esta noticia te contamos los requisitos, las funciones principales y cómo enviar el currículum para entrar en el proceso de selección.

Osborne sigue generando empleo industrial para reforzar su campaña de Navidad

Desde el área de producción y mantenimiento de Osborne se ha lanzado esta oferta de empleo para reforzar la actividad en una época clave del año. La compañía busca un perfil con formación técnica y experiencia previa en líneas de producción, especialmente en entornos automatizados, donde la seguridad y la calidad son fundamentales.

En cuanto a los requisitos mínimos para optar al puesto de operario/a de embotellado en Osborne, la empresa detalla los siguientes:

Ciclo Formativo de Grado Superior en electricidad y electrónica (antigua FPII).

Experiencia de 1 a 2 años como operario/a en líneas de producción.

Conocimientos de mantenimiento de nivel medio (maquinaria, preventivo, GMAO).

Conocimientos de nivel medio en normativa de Seguridad y Salud.

Familiarización con líneas de producción.

Residencia en la provincia del puesto vacante (Cádiz).

Disponibilidad, compromiso con la empresa y capacidad para el trabajo en equipo.

Respecto a las condiciones laborales, se ofrece un contrato de duración determinada para la campaña de Navidad, con jornada completa y trabajo presencial en la planta de El Puerto de Santa María. El salario no se especifica en la oferta, por lo que se conocerá durante el proceso de selección o en fases posteriores de la candidatura.

Cuál es la oferta de empleo que Osborne tiene activa actualmente

La vacante disponible es para el puesto de Operario/a de Embotellado en el área de producción. La persona seleccionada se integrará en un entorno industrial con maquinaria automatizada, colaborando estrechamente con el equipo de mantenimiento y producción para asegurar que la línea funcione de manera eficiente durante toda la campaña navideña.

Entre sus principales responsabilidades estarán realizar los cambios de formato y la puesta a punto de las máquinas de embotellado, asegurar el correcto funcionamiento de los equipos durante los turnos de producción, vigilar que el proceso se desarrolle con normalidad y dentro de los estándares marcados, y llevar a cabo los controles de calidad establecidos en los procedimientos internos de la empresa.

Se trata de un puesto, con una única vacante disponible y orientado a personas que ya conocen el trabajo en fábrica y se sienten cómodas en entornos productivos intensivos.

El sector en el que se encuadra esta oportunidad es el de gran consumo y alimentación, por lo que el cumplimiento de la normativa de seguridad, salud y calidad será un pilar básico en el día a día, junto con la capacidad de adaptación a los ritmos de trabajo propios de la campaña de Navidad.

Cómo enviar el currículum para trabajar en Osborne como operario/a de embotellado

Si quieres participar en el proceso de selección para este puesto en Osborne, prepara tu currículum actualizado en formato PDF y, si lo consideras oportuno, una breve carta de presentación donde expliques tu experiencia en líneas de producción y mantenimiento de maquinaria. A continuación, accede al portal de empleo donde se ha publicado la oferta (ya sea la web de Osborne o la plataforma de empleo donde se ha anunciado), busca la posición de “Operario/a de Embotellado – El Puerto de Santa María (Cádiz)” y entra en la ficha completa del puesto para leer con detalle la descripción y los requisitos.

Una vez revisada la información, utiliza el botón de inscripción que aparecerá en la propia oferta, rellena los datos personales que te soliciten y adjunta tu CV en el formato indicado. Es posible que el sistema te pida responder a algunas preguntas de filtrado sobre tu experiencia, formación o disponibilidad; contéstalas con precisión para facilitar el trabajo al equipo de selección.