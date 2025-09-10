Se necesita personal en Valladolid para trabajar en la fábrica de Renault: 100 vacantes disponibles

¿Buscas un empleo dentro del sector de la automoción con buenas condiciones y posibilidad de continuidad? La compañía Renault, referente mundial en la fabricación de vehículos y con una larga trayectoria en Valladolid, ha lanzado un proceso de selección para contratar 100 personas como operarios/as de producción en su fábrica. Si quieres incorporarte a una de las empresas más consolidadas de la industria, en esta noticia te contamos los requisitos que se piden, las condiciones laborales que ofrecen y cómo puedes inscribirte enviando tu currículum hoy mismo.

Renault necesita cubrir 100 puestos de trabajo en su planta de Valladolid: conoce los requisitos y condiciones laborales

La firma automovilística necesita reforzar su factoría de Valladolid con 25 vacantes. El puesto de trabajo se centra en labores de montaje, ensamblaje y manipulación de piezas dentro del proceso de fabricación de automóviles, asegurando que la producción se desarrolle con calidad y eficacia. Entre las funciones más destacadas están el atornillado, cableado y el ensamblaje de componentes, además de la colaboración en las diferentes fases de la línea de producción.

Para poder participar en el proceso de selección es necesario cumplir con una serie de requisitos básicos que solicita la empresa:

No se exigen estudios mínimos.

No se requiere experiencia previa.

Se valora tener destreza manual.

Disponibilidad para trabajar en Valladolid.

Se considera favorable estar en situación de desempleo.

Renault ofrece un contrato inicial de seis meses con posibilidad real de pasar a indefinido tras ese periodo. La jornada es completa y con cierta flexibilidad horaria, pensada para facilitar la conciliación laboral y personal. Además, la compañía garantiza un salario competitivo que oscila entre 20.000 y 25.000 euros brutos anuales, según el puesto y convenio.

A estos beneficios económicos se suman ventajas sociales propias del Grupo Renault, como transporte de empresa desde distintos puntos de Valladolid a la factoría, descuentos en la compra de vehículos y ayuda escolar para el personal con hijos a cargo. También se destaca el buen ambiente de trabajo y la estabilidad de pertenecer a una compañía líder del sector automotriz.

Cómo enviar el currículum a Renault

El proceso de selección para trabajar en la factoría de Renault lo gestiona Randstad, por lo que para inscribirse es necesario acceder a su portal de empleo, y pulsar en “Inscríbete”. Después, bastará con adjuntar un currículum actualizado, donde se detalle especialmente la habilidad manual y cualquier experiencia relacionada con el manejo de herramientas, aunque sea fuera del ámbito profesional.

Una vez finalizada la inscripción, la candidatura quedará registrada en la base de datos de Randstad y, en caso de encajar con lo solicitado, se contactará al aspirante para realizar entrevista y comenzar el proceso de incorporación en Renault Valladolid.