Se necesita personal en Tres Cantos (Madrid) para trabajar en laboratorios Normon: contrato indefinido y turnos fijos

¿Estás buscando trabajo estable? Normon, uno de los laboratorios farmacéuticos más importantes de España y con más de 85 años de historia, necesita incorporar personal como operario/a de producción para su planta ubicada en Tres Cantos, Madrid. Sin duda, se trata de una gran oportunidad para aquellas personas que busquen estabilidad laboral, ya que la empresa ofrece contrato indefinido desde el primer día, con turnos fijos y unas condiciones económicas muy competitivas.

Si deseas conocer los salarios, requisitos, condiciones y cómo se puede enviar el currículum, no te pierdas los detalles que mostramos en esta noticia, para poder inscribirte correctamente y participar en dicho proceso de selección. Toma nota y no dudes en trabajar en una de las compañías farmacéuticas más sólidas y reconocidas del sector.

Oferta de empleo para trabajar en la planta madrileña de Normon en Tres Cantos: requisitos y condiciones laborales

La compañía, que opera en más de 90 países y cuenta con la planta de fabricación de inyectables más grande del mundo, continúa creciendo y ampliando su plantilla de producción. En esta ocasión, busca reforzar su equipo con nuevos profesionales que participen en el proceso de fabricación de medicamentos. Entre las funciones principales de los operarios/as se incluyen:

Manejo y operación de equipos de producción tras la formación inicial.



Abastecimiento de productos en las máquinas para mantener el ritmo de producción.



Supervisión de parámetros de maquinaria y documentación de los procesos.



Uso de sistemas informáticos relacionados con la producción.



Montaje, desmontaje y limpieza de equipos.



Cumplimiento estricto de normas de seguridad e higiene.



Colaboración en la mejora continua de procesos.

En cuanto a los requisitos para optar a los puestos de producción en Normon, es necesario que los candidatos cumplar con los siguientes requisitos mínimos:

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) o formación equivalente.



Experiencia en producción industrial (mínimo 1 año deseable).



Capacidad para manejar documentación técnica.



Conocimientos básicos de ofimática.



Se valorarán conocimientos en normativa GMP.



Respecto a las condiciones laborales y beneficios que se ofrecen en este puesto de trabajo en Tres Cantos (Madrid), Normon ofrece un salario inicial de 21.100,25 € brutos anuales, al que se pueden sumar pluses de turno de tarde (4.220,05 €) o de noche (6.330,08 €). De esta forma, en el turno nocturno, la retribución puede alcanzar los 2.648 € al mes, junto con otros beneficios sociales. Bien, los turnos son fijos en las siguientes franjas:

Mañana: 08:00 a 16:00 (lunes a viernes).



Tarde: 15:50 a 23:35 (lunes a viernes).



Noche: 23:15 a 08:30 (lunes a jueves).



La formación inicial se imparte en turno de mañana (08:00 a 16:00). Además del salario y pluses, la empresa pone a disposición de sus empleados servicio de transporte gratuito, comedor subvencionado, servicio médico, fisioterapia sin coste, tienda exclusiva para empleados y planes de formación y desarrollo profesional.

Cómo inscribirse al proceso de selección de Normon

¿Cumples con los requisitos y quieres postularte en esta oferta de empleo? Las personas interesadas en trabajar en la planta de Normon en Tres Cantos (Madrid) deberán presentar su candidatura a través del portal oficial de empleo de la empresa. Recuerda tener un currículum actualizado y acorde a lo que la empresa busca. Una vez dentro, tan solo debes hacer clic en «Enviar candidatura ahora» para poder adjuntar el CV e inscribirte en dichos procesos de selección.