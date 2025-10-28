Se necesita personal en Totanés (Toledo) para trabajar en fábrica cárnica Tello: 30 horas semanales y turnos rotativos

¿Te gustaría formar parte de una empresa referente en el sector alimentario? Grupo Tello Alimentación, compañía toledana con una amplia trayectoria en la industria cárnica y especializada en productos de gran consumo, ha abierto un nuevo proceso de selección para incorporar un/a operario/a de producción y carretillera/o en su planta de Totanés (Toledo). ¿Estás interesado/a? En esta noticia te contamos qué funciones asumirás, qué requisitos se piden y cómo puedes enviar tu currículum para optar a esta vacante.

Grupo Tello busca operario/a de producción y carretillera/o en Totanés: detalles de la oferta de empleo

Integrado/a en el área de producción de Grupo Tello Alimentación, tu misión será colaborar en la elaboración, recepción de materia prima y control de calidad del producto cárnico, asegurando la correcta ejecución de las órdenes de trabajo y el cumplimiento de los estándares de seguridad e higiene alimentaria. Bajo la supervisión del responsable de producción, participarás en las distintas fases del proceso, desde la manipulación del producto hasta su verificación final, garantizando la eficiencia de la línea.

Entre tus tareas estará el manejo de carretilla elevadora para el transporte y ubicación de materiales, la gestión de incidencias en la zona de trabajo y el control de los parámetros de calidad establecidos por la compañía. También colaborarás en labores de limpieza, orden y mantenimiento del área, dejando la línea preparada para el siguiente turno. En cuanto a los requisitos para trabajar en Grupo Tello, es necesario contar con los siguientes:

ESO finalizada.

Al menos 1 año de experiencia en funciones similares o en plantas de producción.

Carnet de carretillero/a.

Vehículo propio.

Incorporación inmediata.

El trabajo es para una jornada de 30 horas semanales en turnos rotativos de mañana y tarde, y contrato inicial de 3+3 meses bajo la modalidad “otros contratos”. Aunque el salario no está especificado, la empresa ofrece formación en el puesto, posibilidades de desarrollo profesional y un entorno laboral estable, basado en los valores TELLO: compromiso, calidad e innovación.

Cómo enviar el currículum a Grupo Tello Alimentación

¿Cumples el perfil y te interesa trabajar como operario/a de producción y carretillera/o en Totanés? Bien, para postularte tan solo debes acceder al portal de empleo de Grupo Tello Alimentación, localiza la oferta titulada “Operario/a de producción y carretillera/o-Totanés”, revisa las condiciones y adapta tu CV destacando tu experiencia en procesos productivos, control de calidad, logística interna y manejo de carretilla elevadora.

A continuación, pulsa en “Inscribirse en esta oferta” para completar tu candidatura y formar parte del proceso de selección. La compañía informa que, debido al alto volumen de solicitudes, solo se contactará con las personas preseleccionadas, aunque anima a todos los candidatos a seguir atentos a las próximas vacantes que publica regularmente.