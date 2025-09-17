Se necesita personal en Samper de Calanda (Teruel) para trabajar en una de las granjas pioneras en Europa: Jornada intensiva de mañana

¿Te motiva el entorno rural y el contacto directo con los animales? Costa Food Group, referente del sector agroalimentario, ha abierto un proceso de selección para incorporar personal en Pork Calanda, una moderna granja porcina ubicada en Samper de Calanda (Teruel). La compañía impulsa una cultura volcada en el bienestar animal, la seguridad y el desarrollo de sus profesionales, y ofrece un equipo cercano y dinámico con proyectos de crecimiento en marcha. Bien, si deseas mandar el currículum, sigue leyendo esta noticia para informarte correctamente.

Pork Calanda abre proceso de selección para Peón/a Ganadero/a (jornada intensiva de mañana)

La granja Pork Calanda, pionera en Europa por su tecnología orientada al bienestar animal y su apuesta por la sostenibilidad y la innovación, busca sumar talento con ganas de aprender y desarrollarse. La posición se integra en la operativa diaria de la explotación: alimentación y cuidado de los animales, limpieza y mantenimiento de instalaciones, supervisión de la salud y el bienestar de los cerdos y apoyo en procesos de reproducción y cuidado de lechones, siempre en coordinación con un equipo comprometido. Bien, estos son los requisitos necesarios para participar en los procesos de selección:

Sin estudios.

Experiencia no requerida.

Pasión por los animales.

Buena condición física.

Actitud proactiva y ganas de aprender.

Compromiso y espíritu de equipo.

Aunque la experiencia no es imprescindible, se valorará positivamente cualquier contacto previo con entornos rurales, ganaderos o funciones de mantenimiento básico de instalaciones. Se ofrece contrato indefinido y jornada intensiva de mañana, una organización del tiempo que facilita la conciliación y el disfrute del tiempo libre. El paquete incluye programa de formación continua, plan de retribución flexible y salario competitivo.

Cómo enviar el currículum a Grupo Costa

Si cumples los requisitos y quieres formar parte de Pork Calanda (Costa Food Group), dirígete al portal de empleo donde está publicada la oferta. Revisa con detalle los requisitos y condiciones, pulsa en “Inscribirme en esta oferta”, completa el formulario y adjunta tu CV actualizado. Te recomendamos destacar tu motivación por trabajar con animales, tu buena condición física, tu disponibilidad para jornada intensiva de mañana y, si la tienes, cualquier experiencia o formación relacionada con granja, bienestar animal o mantenimiento de instalaciones.