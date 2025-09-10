Se necesita personal en Sagunto (Valencia) para trabajar en la fábrica de pipas Importaco: incorporación inmediata

¿Quieres trabajar en una empresa del sector alimentario líder a nivel nacional e internacional? Importaco Casa Pons S.A., compañía especializada en la producción de frutos secos y agua mineral, tiene abierto un proceso de selección para incorporar personal, como operario/a de producción en su planta valenciana de Sagunto.

Se trata de una excelente oportunidad para aquellas personas que residan en la zona y busquen un empleo estable dentro de un grupo empresarial en crecimiento y con proyección internacional. Todos los datos referentes a cómo enviar el currículum, los requisitos necesarios y las condiciones laborales los puedes encontrar en esta noticia.

Importaco lanza una oferta de empleo para reforzar su área de producción en la factoría de pipas de Sagunto

La empresa, Importaco, comprometida con la innovación y la sostenibilidad en el sector alimentario, necesita ampliar su equipo de fabricación con la incorporación de nuevos profesionales en el área de producción de su fábrica de Sagunto (Valencia). La misión del puesto es participar en las tareas clave de la cadena de envasado, asegurando el correcto funcionamiento de las líneas, el mantenimiento de los equipos y la calidad del producto terminado.

Entre las responsabilidades se encuentra el envasado de frutos secos, la alimentación de materias primas en las líneas de producción, la paletización del producto acabado y el control de posibles incidencias, siempre garantizando el orden, la limpieza y la seguridad en la zona de trabajo.

¿Qué perfil busca la empresa? Para formar parte del proceso de selección de Importaco en su fábrica de Sagunto, los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos: tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche de lunes a viernes, actitud dinámica y responsable, y capacidad de adaptación a un entorno de producción de ritmo elevado.

No se requiere experiencia previa, aunque se valorará haber trabajado anteriormente en líneas de producción, disponer de conocimientos en maquinaria del sector alimentario y contar con carnet de carretillero.

La compañía ofrece incorporación inmediata, contrato estable en un entorno dinámico y con posibilidades reales de desarrollo profesional. El trabajo se desarrollará en turnos rotativos de mañana, tarde y noche de lunes a viernes, respetando los días de descanso establecidos. La retribución será acorde al convenio y la categoría profesional, con oportunidades de crecimiento dentro del grupo Importaco, que cuenta con más de 2.300 empleados y una sólida trayectoria desde 1940.

Cómo enviar el currículum a Importaco

Si cumples con los requisitos y te interesa formar parte de esta empresa alimentaria en expansión en Sagunto (Valencia), puedes enviar tu currículum de forma online siguiendo estos pasos:

Accede al portal de empleo de Importaco donde aparece publicada la oferta, revisa toda la información sobre el puesto y haz clic en “Enviar solicitud” o “Inscribirme en esta oferta”. Adjunta tu currículum actualizado y confirma tu disponibilidad. Una vez inscrito/a, la empresa valorará tu candidatura y, si se ajusta al perfil, contactará contigo para continuar con las fases del proceso de selección.