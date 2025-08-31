Se necesita personal en Quintanilla Vivar (Burgos) para trabajar en la fábrica Morcillas Tere: contrato indefinido

¿Quieres trabajar en una empresa del sector alimentario en plena expansión? Morcillas Tere SL, compañía burgalesa referente en la elaboración de productos cárnicos, ha abierto un proceso de selección para incorporar operario/a de producción en su planta de Quintanilla Vivar (Burgos). Se trata de una gran oportunidad para aquellas personas que residan en la zona y busquen un empleo estable en una empresa consolidada y con proyección tanto a nivel nacional como internacional.

Morcillas Tere lanza una oferta de empleo para buscar personal y reforzar el área de producción en su fábrica

La empresa, comprometida con la calidad y la seguridad alimentaria, necesita ampliar su equipo de fabricación con la incorporación de un/a operario/a de producción. La misión del puesto es participar en las tareas clave de la cadena de fabricación, asegurando la correcta manipulación, envasado y empaquetado de los productos. Entre las funciones principales destacan:

Manipulación y envasado de productos cárnicos.

Empaquetado y preparación de mercancía para su distribución.

Apoyo en operaciones de fabricación dentro de la cadena de suministro.

Control de calidad y cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria.

Para formar parte del proceso de selección, los candidatos deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Educación Secundaria Obligatoria finalizada.

No se requiere experiencia, aunque se valorará haber trabajado previamente en producción o en el sector alimentario.

Conocimientos en empaquetado, envasado, operaciones de fabricación e industria alimentaria (valorable).

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Vehículo propio para facilitar el acceso al centro de trabajo.

Actitud responsable, capacidad de trabajo en equipo y ganas de aprender.

Respecto a las condiciones que ofrece la empresa Morcillas Tere en Quintanilla Vivar (Burgos), se dará un contrato indefinido y jornada completa de 40 horas semanales en turnos rotativos de:

6:00 a 14:00 h.

14:00 a 22:00 h.

Además, se garantiza formación inicial para la correcta adaptación al puesto, incorporación inmediata y un entorno de trabajo estable, dinámico y con buen ambiente laboral. En cuanto a la retribución, la empresa ofrece un salario superior a 21.000 € brutos anuales, acorde al convenio y con posibilidades de crecimiento dentro de la organización.

Cómo enviar el currículum a Morcillas Tere

Si cumples con los requisitos y te interesa formar parte de esta empresa cárnica en expansión de Quintanilla Vivar en Burgos, como es Morcillas Tere, puedes enviar tu currículum de forma online siguiendo estos pasos:

Accede al portal de empleo donde aparece publicada la oferta. Revisa toda la información sobre el puesto, requisitos y condiciones. Haz clic en “Inscribirme en esta oferta”. Adjunta tu currículum actualizado y confirma tu disponibilidad.

Una vez inscrito/a, la empresa valorará tu candidatura y, si se ajusta al perfil, contactará contigo para continuar con las fases del proceso de selección.