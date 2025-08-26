Se necesita personal en Padrón (A Coruña) para trabajar en la fábrica CORTIZO: jornada de 24 horas

¿Quieres trabajar en una empresa referente en el sector industrial? CORTIZO, líder nacional en el diseño y fabricación de soluciones de aluminio y PVC, ha publicado una nueva oferta de empleo para trabajar en su fábrica de Padrón (A Coruña). En esta ocasión, la compañía busca operarios/as de producción para la sección de PVC, en un turno especial de fines de semana y un salario que alcanzan los 1.357 € brutos al mes (incluido un plus por jornada especial). A continuación, en esta noticia, mostramos paso a paso cómo puedes mandar el currículum a esta oferta de empleo para que puedas participar en dichos procesos de selección.

CORTIZO abre plazo de inscripción para cubrir vacantes en Padrón (A Coruña) con turnos de 12 horas en fines de semana

Actualmente, CORTIZO cuenta con 9 centros productivos, 31 centros logísticos y más de 3.000 empleados en plantilla capaces de producir 150.000 toneladas anuales, dando una eficaz respuesta a los clientes. Bien, para ello, necesita de una buena plantilla, y en este caso, desde el equipo de recursos humanos de CORTIZO, se busca reforzar una de sus fábricas situada en el municipio coruñés de Padrón. Para ello, la compañía busca personal que cumpla los siguientes requisitos:

Educación Secundaria Obligatoria.

Al menos 1 año de experiencia en producción industrial,

Experiencia mínima de un año en trabajos industriales.

Valorable manejo de carretilla elevadora y puente grúa.

Valorable contar con formación de convenio del sector metal.

Disponibilidad horaria.

Los/as seleccionados/as trabajarán 2 turnos de 12 horas cada fin de semana (sábado y domingo), con rotación semanal: una semana en horario de 06:00 a 18:00 h, y la siguiente en horario de 18:00 a 06:00 h, acumulando un total de 24 horas semanales. CORTIZO ofrece un contrato de duración determinada, con jornada completa en turno especial de fines de semana y un salario base de 1.200 € brutos al mes, más plus especial fines de semana de 157,50 € brutos/mes, alcanzando un total de 1.357 € brutos mensuales.

Cómo mandar el currículum a CORTIZO

¿Tienes preparado y actualizado el currículum? Los interesados en participar en estos procesos de selección de CORTIZO deben inscribirse en la oferta a través del portal de empleo que dispone la empresa. Una vez dentro, tan solo debes pulsar donde dice “Inscribirme a esta oferta” para así, poder adjuntar tu CV actualizado. Además, esta empresa tiene compromiso con la igualdad y la no discriminación de género, raza, ideología u orientación sexual, haciendo que la oportunidad sea para todos.