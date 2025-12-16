Se necesita personal en Alcalá de Henares (Madrid) para trabajar en la planta de Alibérico Food Packaging

Si buscas un empleo estable en una empresa consolidada, ALIBÉRICO FOOD PACKAGING, especializada en la fabricación y comercialización de envases de aluminio para productos alimenticios, ha publicado una oferta para incorporar nuevo personal en su planta de Alcalá de Henares (Madrid).

El puesto es presencial, con contrato indefinido y jornada completa. Aunque el salario no está disponible en la publicación, se trata de una oportunidad orientada a perfiles con recorrido en entornos industriales que quieran seguir creciendo dentro de una compañía líder del sector, con foco en sostenibilidad y desarrollo profesional.

Nueva oferta de empleo para cubrir la falta de personal en Alibérico Food Packaging (Alcalá de Henares)

La compañía busca reforzar el área de mantenimiento para asegurar el correcto funcionamiento de sus líneas de producción. La persona seleccionada trabajará bajo la supervisión del Responsable de Matricería, integrándose en un entorno industrial donde la continuidad de la producción y la rapidez de respuesta ante incidencias son clave.

En el día a día, el puesto se centra en el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos, tanto a nivel mecánico como eléctrico. Entre las funciones principales destacan la reparación y mantenimiento de elementos mecánicos y eléctricos de las máquinas y sus componentes (como utillaje o apiladoras), la gestión y actualización de repuestos en función de las necesidades de la planta, la colaboración en el control y seguimiento del stock disponible y la participación en el montaje de instalaciones, útiles y máquinas auxiliares para garantizar el buen rendimiento de las líneas. También se incluye la contribución al mantenimiento general de las instalaciones de la fábrica.

Para acceder al proceso de selección, se solicita un perfil con formación técnica y experiencia previa, especialmente en fábrica. Aquí tienes todos los detalles:

Estudios mínimos: Ciclo Formativo de Grado Superior.

Experiencia mínima: al menos 3 años.

Formación Profesional en Mantenimiento Electrónico, Fabricación Mecánica, Mecatrónica Industrial, Transporte y Mantenimiento de Vehículos o similares.

Disponibilidad para trabajar a turnos de mañana, tarde y noche, de lunes a viernes.

Imprescindible experiencia en entornos industriales.

Valorable experiencia en electricidad y electrónica.

Deseable carnet de carretilla y puente grúa.

En cuanto a las condiciones, la oferta indica estabilidad laboral (contrato indefinido), jornada completa y trabajo presencial en Alcalá de Henares. El hecho de trabajar a turnos rotativos es un punto importante a tener en cuenta, ya que exige adaptación y disponibilidad.

Cómo mandar el currículum

Si encajas con el perfil y te interesa la vacante de Técnico/a de Mantenimiento en ALIBÉRICO FOOD PACKAGING, el siguiente paso es inscribirte en la oferta desde el portal de empleo donde está publicada.

Para hacerlo, localiza el anuncio, revisa bien las condiciones (especialmente turnos y experiencia requerida) y completa la candidatura adjuntando un currículum actualizado. Es recomendable que tu CV destaque de forma clara tu experiencia en mantenimiento industrial, el tipo de maquinaria o líneas con las que has trabajado, tus conocimientos en electricidad/electrónica si los tienes, y cualquier acreditación adicional como carretilla o puente grúa.

Una vez enviada la solicitud, la empresa valorará las candidaturas y contactará con los perfiles que mejor se ajusten para continuar con el proceso, que puede incluir entrevistas y comprobación de competencias técnicas.