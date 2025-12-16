Abierto el plazo en Andalucía para pedir las ayudas de transporte escolar de casi 1.000 euros

Las familias con alumnado en centros sostenidos con fondos públicos en Andalucía pueden pedir estas ayudas del 6 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. La cuantía varía por distancia y llega a un máximo de 937 euros.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha activado las ayudas individualizadas para el Transporte Escolar 2024/2025. El objetivo es ayudar con los gastos de desplazamiento del alumnado que no puede usar el transporte escolar gratuito previsto por la administración.

Quién puede pedir estas ayudas de transporte escolar 2024/2025 en Andalucía

Podrán ser beneficiarias las familias con alumnado matriculado en el curso 2024/2025 en enseñanzas no universitarias sostenidas con fondos públicos: segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato o Formación Profesional Inicial.

La convocatoria está pensada para quienes deben desplazarse fuera de la localidad por no existir oferta educativa correspondiente o por residir en núcleos dispersos. ¿Tu hijo o hija tiene que salir del pueblo para ir a clase? Entonces esto te interesa.

Requisitos de desplazamiento para cobrar la ayuda y no quedar fuera

Antes de tramitarla, conviene revisar bien los requisitos, porque la ayuda se concede solo si se cumplen estas condiciones. Requisitos para optar a la ayuda:

Estar matriculado en el curso 2024/2025 en enseñanzas no universitarias sostenidas con fondos públicos.

Tener que desplazarse fuera de la localidad de residencia por no existir oferta educativa correspondiente o residir en núcleos dispersos.

No poder hacer uso del transporte escolar gratuito previsto en el Decreto 287/2009, de 30 de junio.

Para el tramo entre domicilio y parada escolar más cercana, la distancia debe ser superior a 2 km.

La ayuda cubre los desplazamientos desde el domicilio al centro educativo o, si procede, hasta la parada escolar más cercana. Además, es incompatible con otras ayudas que financien el mismo concepto cuando superen el coste real del servicio.

Cuantías máximas por kilómetros en las ayudas individualizadas de transporte escolar

La cuantía se fija por tramos de distancia y se concede hasta un máximo. Es decir: el importe dependerá de los kilómetros del desplazamiento.

Resumen de importes máximos:

Distancia del desplazamiento Cuantía máxima Hasta 10 km hasta 192 € Más de 10 km a 30 km hasta 386 € Más de 30 km a 50 km hasta 763 € Más de 50 km a 100 km hasta 937 € A partir de 100 km 937 €

Con esta tabla puedes ubicarte rápido en el tramo que corresponda. ¿Estás justo en el límite? Revisa bien el recorrido, porque de ahí sale el máximo que te pueden conceder.

Cómo presentar la solicitud y qué plazos maneja la Junta de Andalucía

La solicitud debe presentarse cumplimentada y firmada, de forma electrónica desde la web de la Junta de Andalucía o en papel, acudiendo a alguna de las oficinas. Si no se presta consentimiento para la verificación de datos, se deberá aportar documentación.

La convocatoria prevé que se aporte acreditación de empadronamiento cuando no se autorice su verificación. También puede exigirse documentación académica si no se autoriza la consulta automática. Por tanto, revisa los consentimientos antes de registrar la solicitud y prepara los justificantes necesarios.

El plazo de solicitud va del 6 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026. Y, una vez entra la petición, el plazo máximo para resolver y publicar la resolución es de 3 meses. En pocas palabras: no lo dejes para el último día y te ahorras el agobio.