Se buscan 6 personas sin experiencia para trabajar en la fábrica Luengo en Riego de la Vega (León): contrato indefinido y turnos rotativos

¿Buscas un empleo a jornada completa en la industria alimentaria y sin necesidad de experiencia previa? Legumbres Luengo S.A. ha abierto un proceso para incorporar seis operarios/as de producción en su planta de Riego de la Vega (León), en modalidad presencial. Se ofrece contrato de duración determinada con posibilidad de conversión a indefinido y un salario de 1.400-1.500 € brutos/mes. En esta noticia te explicamos todo lo necesario para que puedas inscribirte con éxito, mandando el currículum hoy mismo.

Legumbres Luengo selecciona operarios/as de producción para su planta de Riego de la Vega (León): requisitos y condiciones de la oferta

Los puestos se integran en el departamento de legumbre cocida, categoría “Otros (sin especificar)” y nivel “Empleado/a”. La incorporación es a jornada completa, con trabajo presencial en la fábrica de Riego de la Vega. La compañía ofrece un contrato temporal inicial con opción de convertirse en indefinido, 6 vacantes y retribución de 1.400-1.500 € brutos al mes dentro del sector de gran consumo y alimentación.

Para participar en el proceso, se pide cumplir con estos requisitos:

Estudios mínimos: sin estudios.

Experiencia mínima: no requerida.

Idiomas: español (nativo o bilingüe).

Conocimientos: seguridad alimentaria; manejo de maquinaria industrial; entorno industrial y trabajos en cadena.

La misión principal será la manipulación de maquinaria industrial y del producto en las distintas fases del proceso de elaboración/transformación de legumbres cocidas, además de la limpieza del área de trabajo al finalizar el turno. Es un trabajo en cadena en el que hay que mantener el ritmo marcado y, como prioridad, cumplir estrictamente las normas de higiene y seguridad alimentaria.

El horario se organiza en turnos rotativos de mañana y tarde (06:00-14:00 / 14:00-22:00), de lunes a sábado durante 4 semanas consecutivas. Tras cada ciclo, se descansa una semana completa sin trabajar. El centro de trabajo está ubicado en Riego de la Vega (León).

Cómo inscribirse a esta oferta de empleo

La oferta de Legumbres Luengo S.A. está disponible en este portal de empleo online. Para inscribirte, prepara un currículum actualizado y, si es posible, una breve carta de presentación, destacando tu disponibilidad para turnos rotativos, tu atención al detalle y cualquier experiencia con maquinaria o entornos industriales. Pulsa en “Inscribirme en esta oferta” y adjunta la documentación solicitada. Si aún no tienes cuenta en el portal, deberás registrarte para completar el proceso de inscripción.