Se buscan 5 personas para trabajar en un obrador dentro del centro comercial Parquesur: contrato indefinido

Krispy Kreme ha abierto un proceso de selección para incorporar 5 auxiliares de producción en su obrador de Leganés (Madrid), ubicado dentro del centro comercial Parquesur. La compañía, reconocida internacionalmente por sus icónicos donuts desde 1937, ofrece contrato indefinido con jornada completa o parcial (20 o 40 horas semanales) en turno nocturno. No se requiere experiencia previa, pero sí ilusión por aprender y formar parte de una marca en plena expansión en España. En esta noticia te contamos qué perfil busca Krispy Kreme, qué funciones realizarás y cómo puedes enviar tu candidatura.

Krispy Kreme refuerza su equipo de producción en su obrador del C.C. Parquesur (Leganés): requisitos a cumplir

En su centro de producción situado en el centro comercial Parquesur de Leganés, Krispy Kreme, busca 5 personas comprometidas y detallistas que ayuden a mantener los más altos estándares de calidad en cada elaboración. El equipo se refuerza especialmente en el área de decoración, un paso esencial para conseguir el acabado perfecto de los productos que cada día llegan a las tiendas.

Tu labor será participar en las distintas fases del proceso productivo, desde la preparación de masas y el control de tiempos de fermentación, hasta la decoración con glaseados, toppings y rellenos. Cada jornada, el objetivo será que los donuts salgan frescos, impecables y listos para enamorar a los clientes. También colaborarás en tareas de empaquetado, control de caducidades y mantenimiento del orden en la zona de trabajo, asegurando la eficiencia y limpieza del obrador.

Krispy Kreme valora especialmente la organización, la atención al detalle y la capacidad para trabajar en equipo. No es necesaria experiencia previa, por lo que si acabas de finalizar tus estudios o buscas dar un giro hacia el sector de la producción alimentaria, esta oportunidad puede ser para ti. La disponibilidad para el turno nocturno es clave, ya que se trata de la franja en la que se concentran las tareas de preparación y decoración del producto.

La compañía garantiza un entorno inclusivo y colaborativo, con formación continua en seguridad alimentaria, procesos de producción y liderazgo operativo, además de un ambiente joven y dinámico que fomenta el crecimiento profesional. Como parte de una marca global con más de ocho décadas de historia, formarás parte de un equipo que combina la tradición pastelera con la innovación constante. Bien, estos son los requisitos principales para acceder a este proceso de selección:

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.).

Experiencia: no requerida.

Conocimientos valorables: seguridad alimentaria, producción, pastelería, bollería, trabajo en obrador.

Competencias: organización, precisión, atención al detalle, trabajo en equipo y actitud proactiva.

Cómo enviar el currículum a Krispy Kreme

Si te interesa esta oferta para trabajar como Auxiliar de Producción (Decoración) en el obrador de Krispy Kreme en Leganés, prepara un CV actualizado, y si lo deseas, acompáñalo de una breve carta de presentación y accede al portal de empleo donde está publicada la oferta. Revisa que cumples los requisitos y pulsa en “Inscribirme a esta oferta”. Durante el proceso, deberás facilitar tus datos personales y aceptar el tratamiento conforme a la política de privacidad de selección de Krispy Kreme.