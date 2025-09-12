Se busca personal en Zaragoza para trabajar en centro comercial Puerto Venecia: requisitos a cumplir

¿Estás buscando trabajar de forma estable dentro del sector logístico? Grupo CTC by Randstad, compañía referente en la externalización de procesos industriales y logísticos, dispone de una nueva oferta de empleo como personal de almacén en las instalaciones de uno de sus clientes situadas en el Centro Comercial Puerto Venecia de Zaragoza. Si deseas incorporarte a una empresa consolidada y con gran presencia a nivel nacional, no dudes en conocer los requisitos que se piden, las condiciones laborales que ofrecen y cómo puedes hacer la inscripción hoy mismo, enviando el currículum, siguiendo los pasos que ofrecemos en esta noticia.

Randstad lanza una oferta de empleo para trabajar en Zaragoza como personal de almacén en C.C. Puerto Venecia

La compañía, fruto de la integración de Grupo Stock Uno y CTC Externalización, busca reforzar su equipo en Centro Puerto Venecia ( con la incorporación de personal en el área de logística y almacén. El puesto se centra en la descarga, clasificación y ubicación de mercancía, así como en el uso de transpaletas manuales y eléctricas para asegurar el correcto funcionamiento del flujo de productos. También se incluyen tareas de embalaje, reposición y mantenimiento del orden en el almacén, garantizando la operativa en el centro logístico.

Sin duda, uno de los aspectos clave para optar a este puesto de Grupo CTC by Randstad en Zaragoza es cumplir con el perfil que solicita la empresa. Para participar en el proceso de selección es necesario:

Haber finalizado la Educación Primaria (no se requieren estudios reglados superiores).

Acreditar experiencia mínima de 1 año en almacenes o tareas similares.

Contar con carnet de transpaleta y conocimientos en manipulación de mercancía, carga y descarga.

Tener disponibilidad inmediata para trabajar en horario de madrugada.

Residir en Zaragoza (preferiblemente cerca de Puerto Venecia) y disponer de vehículo propio.

El contrato es inicialmente temporal, con posibilidad de transformación a estable, y la incorporación es inmediata. La jornada será parcial de 25 horas semanales, distribuidas de lunes a sábado en horario de 4:00 a 9:30 de la mañana, con la opción de trabajar algún domingo esporádico, que será abonado aparte. Además, la compañía ofrece la posibilidad de realizar horas complementarias en función de la carga de trabajo.

El salario establecido es de 860 euros brutos al mes en 12 pagas, correspondientes a la jornada de 25 horas semanales. Según la categoría publicada, el rango anual estimado es de 16.000 a 17.000 euros brutos.

Cómo enviar el currículum a Grupo CTC by Randstad

Grupo CTC by Randstad destaca por su compromiso con la igualdad de oportunidades y la profesionalización del sector logístico. Si cumples con los requisitos y quieres formar parte de esta empresa, puedes inscribirte siguiendo estos pasos:

Dirígete al portal de empleo donde está publicada la oferta. Revisa con detalle los requisitos y condiciones de la vacante. Pulsa en “Inscribirme en esta oferta”. Adjunta tu currículum actualizado.

Una vez hayas finalizado la inscripción, tu candidatura pasará a la base de datos de la empresa. Si tu perfil encaja con lo solicitado, te llamarán para una entrevista y posterior incorporación a la plantilla de Grupo CTC by Randstad en Zaragoza.