Se busca personal en Oliva (Valencia) para trabajar en planta de bebidas Refresco: turnos rotativos

¿Te gustaría formar parte de una compañía referente en el sector del gran consumo y la alimentación? Refresco Iberia, líder europeo en el embotellado de bebidas, abre un nuevo proceso de selección para incorporar un técnico/a electromecánico/a en su planta de Oliva (Valencia). En esta noticia te contamos qué funciones asumirás, qué requisitos se piden y cómo puedes enviar tu currículum para optar a la vacante.

Refresco Iberia busca técnico/a electromecánico/a para su planta de Oliva: detalles de la oferta de empleo

Desde el arranque del turno te encargarás de aplicar las rutinas de mantenimiento preventivo, supervisar el correcto funcionamiento de la maquinaria e instalaciones, y atender las incidencias o averías que puedan surgir durante la producción. Cuando se produzca una parada o incidencia, analizarás la causa, planificarás la reparación y ejecutarás las acciones necesarias para restablecer la actividad en el menor tiempo posible, manteniendo en todo momento los estándares de calidad y seguridad de la compañía.

Asimismo, registrarás las intervenciones realizadas en el sistema de gestión de mantenimiento (GMAO), imputando tiempos, materiales utilizados y operaciones ejecutadas. También serás responsable de comunicar a tu superior las necesidades de repuestos o materiales detectadas.

Tu trabajo implicará la lectura e interpretación de manuales técnicos (muchos de ellos en inglés), la configuración de PLC Siemens u Omron, y la manipulación de robots ABB o Kuka, así como la participación en tareas de ajuste de utillajes y cambios de formato según las necesidades de producción. Además, deberás velar por el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene alimentaria y medioambientales, garantizando el orden y la limpieza en tu área de trabajo. Para optar a este puesto, se requiere:

Estudios mínimos: Ciclo Formativo de Grado Medio en Fabricación Mecánica.

Valorable: Ciclo Formativo de Grado Superior en Electromecánica o áreas afines.

Experiencia mínima: Al menos 2 años en mantenimiento industrial.

Conocimientos necesarios: Electrónica, programación, procesos industriales, PLC Siemens/Omron y robots ABB/Kuka.

Idiomas: Nivel medio de comprensión escrita en inglés.

¿Cuáles son las condiciones laborales? La empresa Refresco ofrece un contrato indefinido con jornada completa y sistema rotativo de turnos (mañana, tarde y noche). El salario no ha sido especificado, y existe una vacante disponible en la planta de Oliva (Valencia).

Cómo enviar el currículum a Refresco Iberia

¿Cumples el perfil y te interesa trabajar como técnico/a electromecánico/a en la planta de Refresco Iberia en Oliva? Accede al portal de empleo donde la compañía ha publicado la oferta “Técnico/a de Mantenimiento – Oliva”, revisa las condiciones y adapta tu currículum destacando tu experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo, programación de PLC, manejo de robots industriales y conocimientos de inglés técnico.

Finalmente, pulsa en “Inscribirse en esta oferta” para completar tu candidatura y formar parte del proceso de selección de Refresco Iberia, una empresa comprometida con la calidad, la seguridad y la mejora continua.