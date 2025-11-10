Se busca gente para trabajar en centro comercial Plenilunio (Madrid) durante la campaña de Navidad: salario fijo + variable

¿Buscas un empleo en retail estas fiestas, con formación y descuentos en tus productos favoritos? KIKO Milano, firma italiana de maquillaje con fabricación 100% en la Unión Europea y fórmulas cruelty free desde sus inicios, ha publicado una vacante presencial de Beauty Advisor (dependiente/a, 30 horas) para su tienda del centro comercial Plenilunio (Madrid). En esta noticia te contamos todo lo necesario para que puedas inscribirte con éxito y enviar tu currículum.

KIKO Milano necesita contratar personal en Plenilunio: funciones y condiciones de la oferta

La marca italiana Kiko Milano, creada en 1997, fabrica el 100% de sus productos en la Unión Europea. En este caso, desde Plenilunio se busca una persona para trabajar en un equipo joven y dinámico y así, asesorar a cada cliente de forma personalizada, impulsar ventas con una atención excelente y aplicar técnicas efectivas de venta. También colaborará en la ejecución del visual merchandising, apoyo en promociones y eventos, y en tareas clave de tienda como gestión de stock, reposición y mantenimiento del espacio.

Se trata de un contrato con jornada parcial de 30 horas y horario rotativo, incluyendo fines de semana. La duración del mismo será determinada (campaña de Navidad) y con retribución fija más variable con porcentaje sobre objetivos. Como beneficios, KIKO Milano proporciona formación continua (incluido acceso a su plataforma formativa), 50% de descuento en la marca y un entorno profesional con posibilidades de crecimiento. Los requisitos para acceder a estos puestos de trabajo son:

Estudios: Bachillerato.

Experiencia: al menos 1 año.

Idiomas: español nativo o bilingüe.

Conocimientos: maquillaje, venta de cosmética, venta y atención al cliente.

Disponibilidad: turnos rotativos (incluyendo fines de semana).

Residencia: imprescindible residir en la provincia del puesto vacante (Madrid).

Cómo inscribirse a esta oferta de empleo

La oferta de KIKO Milano en Plenilunio (Madrid) la puedes ver publicada en uno de los principales portales de empleo que usan las empresas para buscar personal. Para postular, prepara un currículum actualizado y, si puedes, una breve carta de presentación destacando tu experiencia en venta de cosmética y atención al cliente. Entra en la plataforma, pulsa “Inscribirme en esta oferta” y adjunta la documentación requerida; si aún no tienes cuenta, regístrate para completar el proceso.

Añade logros medibles (p. ej., objetivos alcanzados o eventos en los que participaste), indica tu disponibilidad para turnos rotativos y, si dispones de él, enlaza tu portfolio de maquillajes o redes profesionales para reforzar tu candidatura.