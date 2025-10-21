Se busca gente de España para trabajar en Alemania: contrato fijo discontinuo y jornada completa

¿Te gustaría trabajar en el extranjero en una empresa consolidada dentro del sector logístico? Eilers-Logistik GmbH, compañía con sede en Upplengen (Niedersachsen, Alemania) y dedicada al transporte y distribución de mercancías, busca incorporar transportistas profesionales para reforzar su equipo operativo. En esta noticia te contamos todos los detalles sobre la oferta, los requisitos que debes cumplir y cómo puedes enviar tu currículum para participar en el proceso de selección.

Importante empresa de transporte necesita contratar personal para trabajar en Alemania: funciones y requisitos

Como transportista de Eilers-Logistik GmbH, tu principal misión será realizar el reparto y entrega de paquetería, conducción de furgonetas, coches y camiones, asegurando que cada pedido llegue a su destino en tiempo y forma. Operarás principalmente en rutas dentro del territorio alemán, por lo que se requiere capacidad de planificación y orientación al cliente, así como conocimiento de herramientas digitales de navegación como Google Maps.

El puesto exige responsabilidad, autonomía y capacidad para trabajar bajo presión, garantizando un servicio seguro y eficiente. Además, la empresa valora la actitud profesional, la puntualidad y el compromiso con la calidad del servicio. Para formar parte del proceso, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Requisito Detalle Estudios mínimos Sin estudios Experiencia Al menos 3 años en transporte o reparto Idiomas Alemán básico e inglés intermedio Conocimientos Conducción de furgonetas, camiones, entrega de paquetería, manejo de Google Maps Permiso de conducir B (con todos los puntos) o C + CAP 95 + ADR Competencias Organización, autonomía, orientación al cliente y precisión en la entrega

La compañía busca dos perfiles principales:

Conductores con más de tres años de experiencia, inglés conversacional (B1-B2), documentación en regla y permiso de conducir B.

Conductores con experiencia similar, permiso de conducir C, además de CAP 95 y ADR.

La empresa ofrece contrato fijo discontinuo y jornada completa, con un salario bruto mensual de entre 2.400€ y 3.000€, además de beneficios adicionales como ticket de comida. Eilers-Logistik apuesta por la formación continua, la estabilidad laboral y un ambiente de trabajo colaborativo.

Condiciones laborales y ventajas de trabajar con Eilers-Logistik GmbH

Formar parte de Eilers-Logistik GmbH significa integrarte en una compañía que promueve la mejora constante y la profesionalización del sector logístico, con oportunidades reales de desarrollo y aprendizaje continuo.

Además del salario competitivo, los transportistas contratados disfrutarán de beneficios sociales, formación interna y posibilidades de crecimiento profesional dentro de la organización. La empresa fomenta un entorno laboral de confianza y cooperación, en el que cada conductor desempeña un papel clave en el éxito de la red logística de la compañía.

Cómo enviar el currículum a Eilers-Logistik GmbH

¿Cumples con el perfil y te gustaría trabajar como transportista en Alemania? Accede al portal de empleo donde Eilers-Logistik GmbH ha publicado esta vacante y revisa los requisitos y condiciones detalladas. Asegúrate de que tu currículum refleje tu experiencia en transporte y reparto, nivel de idiomas y permisos de conducción actualizados.

Una vez preparado tu perfil, pulsa en “Inscribirse en esta oferta” para completar la candidatura y unirte al proceso de selección. Es tu oportunidad de trabajar en Alemania con una empresa en crecimiento y con excelentes condiciones laborales.