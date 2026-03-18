Renfe y Mitsubishi transforman Villaverde (Madrid) en un centro estratégico para reparar motores de tren en varios continentes

No todos los días un taller ferroviario de barrio pasa a jugar en una liga internacional. Eso es justo lo que le ha ocurrido a la base del barrio madrileño de Villaverde tras la alianza entre Renfe y Mitsubishi Electric Europe. La instalación se usará para mantener y reparar motores de tracción, las piezas que impulsan el tren, tanto de la flota de Renfe como de clientes de la multinacional japonesa.

El salto no es menor, porque la base dará servicio a Europa, Oriente Medio, Asia y Latinoamérica. Además, el acuerdo incluye formación especializada para la plantilla de Renfe dentro del propio centro. Y el primer trabajo ya tiene nombre: el mantenimiento pesado, una revisión profunda, de los motores de tracción de la serie 449 previsto para este año.

¿Por qué Villaverde será un taller ferroviario de referencia en Europa?

Mitsubishi Electric Europe se ha fijado en España y, en concreto, en el centro de mantenimiento ferroviario que Renfe tiene en Villaverde. Allí no solo se atenderá a la flota de la operadora pública, sino también a los motores de tracción de los clientes de la compañía japonesa en Europa, Oriente Medio, Asia y Latinoamérica. Con este movimiento, la base madrileña da un salto y se coloca como punto de referencia en el continente para el mantenimiento ferroviario.

El cambio tiene un alcance claro: Renfe amplía el papel de esta instalación y la abre también al servicio de terceros. De ahí que Villaverde gane peso estratégico dentro del negocio del ferrocarril. No es poca cosa, porque hablamos de una base que pasa a ser esencial tanto para la operadora pública como para el desarrollo internacional de Mitsubishi en este sector.

¿Qué incluye el acuerdo entre Renfe y Mitsubishi y cuánto dura?

La alianza la han firmado Renfe Ingeniería y Mantenimiento y Mitsubishi Electric Europe. El acuerdo contempla la formación especializada del personal de Renfe que prestará estos servicios a terceros, de manera que la compañía japonesa trasladará a la operadora pública sus conocimientos y su forma de trabajo. Esa preparación se impartirá en la propia Base de Mantenimiento Integral de Villaverde y correrá a cargo de empleados de Mitsubishi Electric Europe.

Además, Mitsubishi definirá los medios productivos, el utillaje, es decir, los equipos específicos para trabajar con estas piezas, los repuestos y los controles de calidad necesarios. Aquí no hay solo un apretón de manos y ya está: el reparto de tareas viene bastante atado. El pacto durará dos años y, una vez terminado ese plazo, podrá prorrogarse de mutuo acuerdo. El primer proyecto previsto dentro de esta colaboración será el mantenimiento pesado, la revisión más profunda y compleja, de los motores de tracción de la serie 449 este año.

¿Cuántos trabajadores y centros mueve Renfe Ingeniería y Mantenimiento?

Renfe Ingeniería y Mantenimiento es la sociedad del grupo Renfe especializada en el mantenimiento del material ferroviario. Su plantilla está formada por más de 3.000 trabajadores repartidos por 94 centros en todo el país. Entre esas instalaciones hay talleres de primer nivel, donde se hacen intervenciones rápidas y sencillas, talleres de segundo nivel, donde los trabajos son más complejos y exigen inmovilizar el tren, y centros especializados en la reparación de componentes.

Por esos talleres pasan alrededor de un millar de trenes y se realizan unas 300 intervenciones de mantenimiento pesado. Ese volumen ayuda a entender por qué Villaverde puede asumir ahora un salto de esta dimensión. No parte de cero, ni mucho menos, sino de una red ya extendida y de una estructura técnica con experiencia en todo el territorio.

¿Cuánto dinero mueve el plan de talleres de Renfe?

La empresa que lidera Álvaro Fernández Heredia está inmersa en una transformación del modelo de mantenimiento con una inversión que supera los 1.000 millones de euros dentro del Plan Integral de Talleres y Mantenimiento 2025-2030. El objetivo principal es la modernización, la digitalización y el crecimiento de las instalaciones para mejorar la calidad del servicio ferroviario. No hablamos precisamente de calderilla.

El esfuerzo inversor destinado a los talleres alcanza 420 millones de euros en acciones en ejecución o en fase de redacción de proyecto. Renfe reserva otros 490 millones para iniciativas en estudio y, además, tiene en marcha el plan de Mejora de Instalaciones Industriales, dotado con 295 millones de euros y con un grado de avance del 25%. Dicho de forma simple, hay muchos talleres en revisión y también bastantes ceros sobre la mesa.

¿En qué conviene fijarse a partir de ahora para seguir esta alianza?

Para el lector que quiera entender si este acuerdo aterriza de verdad en el día a día del mantenimiento ferroviario, hay varias pistas muy concretas que merece la pena vigilar en los próximos meses. Son detalles sencillos, pero ayudan a separar el anuncio importante del anuncio que se queda en el papel.

Comprobar si el mantenimiento pesado de los motores de la serie 449 arranca este año. Ver si la formación especializada del personal de Renfe se consolida dentro de la base de Villaverde. Seguir si el acuerdo de dos años termina prorrogándose de mutuo acuerdo. Observar cómo encaja esta alianza dentro del plan de modernización, digitalización y crecimiento de los talleres.

Por tanto, la operación de Villaverde no va por libre, sino que encaja en una estrategia más amplia de Renfe para reforzar su capacidad industrial. Si el acuerdo avanza como está planteado, la base madrileña ganará peso dentro del mantenimiento ferroviario y Mitsubishi tendrá en España un punto clave para atender a sus clientes en varios mercados. Y eso, en un sector tan técnico como este, ya es bastante decir.