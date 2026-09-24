Renfe cierra el 28 de septiembre las solicitudes para 144 empleos fijos

La selección incluye formación previa con una ayuda de 930 euros mensuales. Cinco puestos en Barcelona exigen francés B2 y los destinos restantes se concretarán después.

Renfe mantiene abierta hasta el 28 de septiembre de 2026 una convocatoria de 144 puestos fijos para gestionar incidencias y operaciones ferroviarias. El proceso comenzó el 14 de septiembre y admite Bachillerato o equivalente a efectos laborales, según las bases oficiales. Antes de contratar, las personas seleccionadas deberán superar una formación de hasta un mes. Durante esa etapa recibirán una ayuda de 930 euros mensuales, distinta del salario correspondiente al futuro empleo.

Los puestos de Renfe requieren turnos y disponibilidad geográfica

La convocatoria POE26-09/3395 cubre puestos de Operador de Entrada de Centros de Gestión de Incidencias y Operaciones. Sus funciones consisten en reducir el impacto de los problemas operativos y comerciales sobre los servicios ferroviarios y sus usuarios. Son empleos de personal laboral fijo del grupo, con condiciones sujetas al convenio colectivo. Las bases no asignan todavía una provincia concreta a cada vacante. La empresa determinará los destinos atendiendo a sus necesidades cuando resuelva el procedimiento de selección.

Además del nivel académico, se exige disponibilidad para trabajar a turnos y desplazarse dentro del ámbito territorial de la convocatoria. Cinco plazas corresponden al centro internacional de Barcelona y requieren francés B2 o superior acreditado. Ese requisito adicional no se extiende a las otras 139, calculadas descontando las reservadas del total. Deben aportarse las titulaciones y el informe de vida laboral. La inscripción permite participar mientras se trabaja: la situación exigida antes de firmar el contrato se comprueba posteriormente.

Los cursos y los idiomas suman puntos, pero tienen un límite

La valoración de méritos aporta como máximo veinte puntos. El título superior de Transporte y Logística suma cinco, mientras el programa ExOps de Renfe concede quince. Otras formaciones ferroviarias pueden añadir cinco si alcanzan doscientas horas y cumplen las condiciones publicadas. La convocatoria introduce una precisión documental relevante: el certificado debe identificar expresamente las operaciones ferroviarias y el número total de horas. Si falta cualquiera de esos elementos, esa formación no se admite para puntuar en el proceso.

El inglés B1 suma dos puntos; el B2, tres; y los niveles C1 o C2, cuatro. Acreditar francés o alemán B1 o superior añade otro punto únicamente cuando también se justifica inglés desde B1. No basta presentar francés de manera aislada para obtener ese mérito adicional. Tampoco pueden superarse los veinte puntos totales aunque la suma de todos los certificados resulte superior. Los requisitos y méritos se valoran con referencia al 28 de septiembre, conforme al calendario de la convocatoria.

La solicitud y el pago deben completarse dentro del plazo

La candidatura se presenta exclusivamente en el portal de empleo de Renfe mediante el formulario de esta convocatoria. Debe adjuntarse un currículum actualizado junto con la documentación académica y laboral requerida. Los derechos de participación cuestan quince euros. Pagar sin terminar la inscripción no permite participar, igual que presentar el formulario sin satisfacer o justificar la tasa. Al completar correctamente el proceso se obtiene una confirmación con los números de candidatura y solicitud, que también llega por correo electrónico.

Existen exenciones, entre ellas discapacidad desde el 33% y determinadas situaciones de desempleo, familia numerosa o violencia de género. La exención por desempleo exige llevar al menos un mes inscrito antes de publicarse la convocatoria. También impone límites de renta y otras condiciones acreditadas. Las familias numerosas de categoría general abonan el 50%, equivalente a 7,50 euros; las de categoría especial están exentas. Los justificantes deben aportarse dentro del plazo. Después, el listado provisional abrirá un periodo máximo de siete días para subsanar documentación.

Aprobar las pruebas todavía no supone firmar el contrato

El examen de conocimientos aporta ochenta puntos y exige alcanzar cuarenta para continuar. Junto a los veinte de méritos, conforma la puntuación máxima de cien. También debe superarse una prueba psicotécnica eliminatoria. Las 144 personas mejor clasificadas accederán a entrevista y reconocimiento médico. Aunque la entrevista tiene su propia valoración, no añade puntos al total: se resuelve como apto o no apto. Por tanto, una buena nota acumulada no evita la eliminación si se incumple esta última condición.

La contratación exige superar después la formación, cuya ayuda mensual de 930 euros no debe confundirse con una nómina del puesto. Antes de firmar habrá que acreditar inscripción como demandante de empleo y baja en los regímenes General y de Autónomos. Las personas adjudicatarias permanecerán al menos dos años en el colectivo de centros de gestión. Su residencia inicial será transitoria y deberán participar en el primer proceso de movilidad.

Las bases y fases oficiales detallan estas condiciones antes de solicitar plaza.