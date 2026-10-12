Renfe aumentará más de un 24% las plazas entre Vigo y A Coruña desde el 15 de octubre

El Plan Galicia refuerza los viajes habituales. Los abonos mantienen sus condiciones y reservar asiento seguirá siendo necesario en los servicios correspondientes.

Renfe aplicará el Plan Galicia desde el 15 de octubre de 2026, según anunció el 2 de octubre. La oferta de plazas crecerá más del 24% entre Vigo, Santiago y A Coruña, y un 6% en Avant entre Ourense, Santiago y A Coruña. Para trabajadores y estudiantes, disponer de más capacidad no elimina las condiciones del abono. Deben comprobar qué tren admite su título y formalizar la reserva correspondiente.

El Plan Galicia incorpora más capacidad y cambios horarios

Renfe incorpora una salida de Vigo Urzáiz hacia A Coruña a las 9.00 y otra en sentido contrario a las 20.00. El servicio 9213 de A Coruña a Vigo pasará de las 21.40 a las 22.05, es decir, 25 minutos más tarde. Los regionales 12560 y 12561 entre A Coruña y Santiago dejarán de circular. La compañía explica que la reorganización atenderá a sus viajeros. Quienes utilicen esos trenes deben consultar el servicio sustitutorio y comprobar cómo encaja con sus desplazamientos habituales.

El proyecto tiene un antecedente oficial en abril, cuando Renfe lo presentó todavía en fase de estudio. Entonces planteaba trenes S106 y refuerzos con composiciones dobles S121 para los periodos de mayor demanda. También estudiaba aprovechar plazas de alta velocidad para viajeros recurrentes del corredor de Ourense. La diferencia de octubre es que la empresa fija la puesta en marcha. Quien utilice el abono de transporte debe comprobar la modalidad comercial del trayecto, además del modelo del tren.

El Abono Único cuesta 60 euros por 30 días

Renfe mantiene dos modalidades de Abono Único. La general cuesta 60 euros para 30 días y la destinada a jóvenes y niños cuesta 30 euros. Esta última se dirige a personas nacidas entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2026. Para obtenerla hace falta un código de registro del Ministerio de Transportes, solicitado con al menos 24 horas de antelación. El criterio publicado utiliza fechas de nacimiento concretas, que deben verificarse antes de comprar.

Puede calcularse el coste por trayecto con un ejemplo de uso, sin atribuirlo a todos los viajeros. Una persona que realice 40 desplazamientos durante esos 30 días repartiría los 60 euros entre 40 viajes. El resultado sería 1,50 euros por trayecto. Con la modalidad de 30 euros, serían 0,75 euros. Si solo utiliza el tren veinte veces, los importes medios se duplican. Estas cifras no incluyen transportes ajenos al título ni aseguran disponibilidad de asiento en un servicio concreto.

Los viajes Avant requieren identificar el abono adecuado

El Abono Único incluye determinados trenes Avant del recorrido A Coruña, Santiago y Ourense. No permite concluir que cualquier servicio de alta velocidad admita automáticamente ese título. La oferta comercial también contempla Pase Vía, una suscripción trimestral con pago de los viajes y descuentos vinculados al uso. Renfe exige veinte viajes por trimestre, o diez cuando entre el primero y el último transcurren como máximo 45 días. La suscripción es personal y requiere facilitar una tarjeta bancaria para los cargos.

Si se utiliza Pase Vía y no se alcanza el mínimo exigido, pueden cobrarse los desplazamientos pendientes conforme a sus condiciones. No funciona, por tanto, como una tarifa fija de 60 euros para todo el periodo. La compañía ha incorporado una calculadora para comparar el coste previsto con otros bonos Avant. Esa comparación debe hacerse con los trayectos y días realmente previstos. Vacaciones, teletrabajo o cambios de turno pueden reducir el número de viajes y alterar el resultado económico estimado.

Cómo reservar y evitar perder el abono por viajes no realizados

Para viajar con Abono Único en servicios con reserva debe formalizarse la plaza antes de subir al tren. Las preguntas frecuentes de Renfe permiten hacerlo en la web, la aplicación, taquillas, máquinas y venta telefónica. El límite es de cuatro viajes diarios, contando ida y vuelta indistintamente. La reserva puede anularse gratuitamente con al menos 60 minutos de antelación. No debe confundirse la compra del abono con la obtención del billete para un horario concreto. Son actuaciones distintas dentro del mismo desplazamiento.

La reserva que no vaya a utilizarse debe cancelarse dentro de ese margen. Renfe considera uso fraudulento acumular tres viajes reservados y no realizados, o anulados fuera de plazo. Sus condiciones prevén retirar el título e impedir adquirir otro durante 60 días. El visor de trenes permite seguir la circulación, pero no sustituye la reserva. Antes del primer desplazamiento con la nueva programación, hay que comprobar estación, fecha y servicio. Los cambios concretos aparecen en la comunicación oficial de Renfe.