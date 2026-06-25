Qué hacer para que las moscas no se conviertan en una molestia durante los días de calor: estos son 3 trucos caseros

Suben las temperaturas, entra humedad y, de pronto, la casa parece tener puerta abierta para todo bicho con ganas de paseo. Estas condiciones favorecen la llegada de visitantes poco queridos, como cucarachas, alacranes y moscas. Y aunque una mosca pueda parecer poca cosa, tenerlas dando vueltas por la cocina o el comedor no es precisamente la mejor carta de presentación.

Además de molestas, pueden representar un riesgo para la salud, ya que pueden portar bacterias y transmitir enfermedades. La buena noticia es que hay remedios caseros sencillos para intentar mantenerlas lejos sin complicarse demasiado. Entre aceites naturales, plantas y trampas caseras, hay varias formas de ponerles el alto antes de que se adueñen del hogar.

Por qué aparecen más moscas cuando suben las temperaturas

El aumento de las temperaturas y la humedad crea un ambiente favorable para la proliferación de insectos voladores. Por eso, cuando el calor aprieta, no es raro que las moscas empiecen a aparecer con más frecuencia en puertas, ventanas, cocina o zonas donde hay restos de comida.

El problema no es solo que resulten incómodas. Las moscas pueden ser portadoras de bacterias y transmitir enfermedades, así que no conviene tratarlas como una simple molestia pasajera. Vamos, que no son invitadas de sobremesa, aunque insistan en sentarse justo donde nadie las llamó.

Qué aceites naturales sirven para ahuyentar a las moscas

Uno de los remedios caseros más prácticos consiste en usar aceites naturales con aromas que las moscas no toleran. Entre los mencionados están la lavanda, el eucalipto, el laurel y la menta, fragancias que pueden ayudar a mantenerlas alejadas de las zonas de entrada.

La forma de aplicarlos es sencilla: se puede impregnar un trozo de tela con alguno de estos aromas y colocarlo en puntos estratégicos. También se pueden mezclar los aceites con agua en un atomizador y rociar la mezcla en marcos de ventanas, puertas y otros lugares por donde las moscas puedan entrar.

Eso sí, este efecto dura apenas unas horas. Por tanto, conviene repetir la aplicación cada cierto tiempo para que el olor siga presente. En el caso de la menta, se recomienda verter algunas gotas de aceite esencial en media taza de agua, una mezcla que también puede ayudar a repeler hormigas, alacranes o arañas.

Qué plantas y aromas ayudan a mantenerlas lejos

Otra opción casera es aprovechar algunas plantas que pueden colocarse en zonas donde haya más concentración de moscas. Las macetas de albahaca, tomates o incluso Venus atrapamoscas pueden situarse en puntos estratégicos del hogar para intentar reducir su presencia.

También se puede recurrir a las varas de canela en las entradas de casa. El aroma picante de esta especia no les gusta a las moscas, así que puede funcionar como una barrera olfativa bastante sencilla. No hace falta montar un laboratorio: basta con colocarla donde suelen aparecer.

En este tipo de remedios, la clave está en la constancia y en elegir bien los lugares. Puertas, ventanas, cocina y zonas donde se acumule comida o humedad son puntos donde conviene prestar más atención.

Cómo hacer una trampa casera con miel y agua

Un tercer truco consiste en elaborar trampas con tiras de papel o tela untadas con miel mezclada con agua. Las moscas se sienten atraídas por el aroma de la sustancia y, al posarse sobre ella, quedan atrapadas.

Este remedio puede colocarse en zonas donde las moscas aparezcan con más frecuencia. Es una solución casera y directa, aunque conviene mantenerla controlada para evitar que se convierta en otro foco de suciedad. Porque sí, echar a las moscas está bien, pero montarles un buffet libre pegajoso tampoco es el plan.

Cómo prevenir que las moscas entren en casa

La prevención sigue siendo la medida más útil. De acuerdo con expertos en plagas mencionados en la información proporcionada, hay varias acciones fáciles para reducir las probabilidades de que las moscas lleguen al hogar y se instalen como si pagaran renta. Estas medidas se centran sobre todo en la limpieza, la basura, los alimentos y los accesos de entrada:

Colocar la basura de alimentos en un bote con tapa.

Mantener los botes de basura alejados de puertas y ventanas.

Limpiar de inmediato los restos de comida y bebida que se derramen por accidente.

Mantener la comida cubierta para evitar que las moscas se posen sobre ella.

Instalar mosquiteros para mantener alejados a estos invasores.

Limpiar las heces de las mascotas, ya que son un lugar perfecto para la cría de larvas.

Deshacerse de las moscas muertas, porque pueden servir como alimento para otras plagas.

En consecuencia, no se trata solo de espantarlas cuando ya están dentro, sino de cerrarles el paso desde el principio. Tapar la basura, cubrir la comida y limpiar rápido los restos puede marcar la diferencia entre una casa tranquila y una pequeña invasión voladora.