Qué gastos médicos pueden desgravarse los contribuyentes en la declaración de la renta 2026, según Hacienda

La campaña de la declaración de la renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 y con inicio previsto para el 8 de abril, vuelve a poner sobre la mesa una duda habitual. Algunos gastos médicos sí pueden deducirse, pero no en todos los casos ni en todas las comunidades autónomas.

La posibilidad de ahorrar en el IRPF por médico, dentista o gafas existe, aunque depende de la situación laboral del contribuyente y del lugar en el que resida. Y ojo, porque pasar por alto un requisito puede salir caro.

En términos generales, no existe una deducción estatal universal para todos los particulares. Los trabajadores por cuenta ajena no pueden deducir su seguro privado en el tramo estatal del IRPF, aunque sí obtienen ventaja fiscal si ese seguro lo paga la empresa. Por tanto, para muchos asalariados el margen de ahorro se concentra en las deducciones autonómicas.

Qué contribuyentes pueden deducir gastos médicos en la renta 2026

En el caso de los autónomos, la situación cambia. Gracias a la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, pueden deducir en estimación directa las primas del seguro de salud propio y de su familia directa.

¿Hasta dónde llega esa deducción? El límite es de 500 euros al año por cada miembro de la familia, incluido el autónomo, su cónyuge y los hijos menores de 25 años que convivan en el domicilio. Si alguno tiene una discapacidad reconocida, el tope sube hasta 1.500 euros por persona. Esta deducción puede aplicarse trimestralmente mediante el Modelo 130 o en la declaración anual con el Modelo 100.

Las comunidades autónomas donde está el mayor ahorro fiscal sanitario

Donde realmente aparece la diferencia es en el tramo autonómico. Para la declaración de la renta 2024, presentada en 2025, solo Canarias, Cantabria y Comunidad Valenciana permitieron aplicar estas desgravaciones, aunque cada una con sus propias reglas.

Comunidad Deducción Canarias 12% de gastos médicos, dentales, embarazo, nacimiento, accidentes, invalidez, gafas y lentillas. Límite de 500 euros en individual y 700 en conjunta, con 100 euros extra para mayores de 65 años o discapacidad igual o superior al 65%. Casilla 940 Cantabria 10% de gastos por enfermedad, salud dental, embarazo, nacimiento, accidentes e invalidez. Límite de 500 euros en individual y 700 en conjunta, con 100 euros extra si hay discapacidad igual o superior al 65%. Casilla 954 Comunidad Valenciana Hasta 100 euros por enfermedades crónicas de alta complejidad o raras, y otros 100 euros por daño cerebral adquirido o Alzheimer. Además, 30% en salud bucodental no estética y salud mental, con límite de 150 euros, y 30% en gafas, lentillas y soluciones, con límite de 100 euros

De ahí que revisar la normativa aplicable según la residencia sea clave. No es poca cosa.

Los requisitos de Hacienda para no perder la deducción sanitaria

Para aplicar estas deducciones, Hacienda exige cumplir varias condiciones formales. ¿Qué no se puede olvidar?

Facturas y justificantes de pago.

Pago realizado con tarjeta, transferencia, cheque o ingreso en cuenta.

Informe del profesional sanitario que justifique el gasto.

Tratamientos prestados por centros o profesionales sanitarios registrados.

Conservación de póliza y recibos durante cuatro años.

Además, no son deducibles los pagos en efectivo, los gastos cubiertos por la Seguridad Social o mutualidades, ni las operaciones de medicina estética, salvo cuando reparen daños por accidente. En definitiva, conocer bien los límites y requisitos marca la diferencia entre optimizar la declaración o acabar con una regularización y recargos.