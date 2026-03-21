La Seguridad Social confirma cuánto puede cobrar un autónomo este año 2026 si cotizó por la base mínima

La pensión de jubilación de los trabajadores por cuenta propia no se calcula al azar. En 2026, la edad, los años cotizados y la situación familiar marcan la diferencia en la cuantía final que se cobra cada mes.

Jubilarse sigue siendo uno de los momentos más esperados tras toda una vida de trabajo. En el caso de los autónomos, el importe de la prestación depende, como ocurre con los asalariados, de la base de cotización y del tiempo cotizado. Ahora bien, quienes hayan venido cotizando por la base mínima deben tener claro que eso se nota, y mucho, en la pensión.

Qué factores determinan la pensión de jubilación de un trabajar por cuenta propia en 2026

La edad ordinaria de jubilación en España se sitúa en 2026 en los 66 años y 10 meses para quienes hayan trabajado menos de 38 años y tres meses. En cambio, quienes superen ese periodo podrán retirarse a los 65 años.

Para calcular la pensión, la Seguridad Social tiene en cuenta las bases de cotización de los últimos 300 meses, es decir, 25 años, y las divide entre 350 para obtener la base reguladora. A las bases de los últimos 24 meses no se les aplican los efectos de la inflación, mientras que al resto sí.

Además, hay un requisito básico que conviene no perder de vista: para acceder a una pensión contributiva hay que haber cotizado al menos 15 años. En ese caso, se cobra el 50% de la base reguladora. ¿Cuánto puede cobrar realmente un autónomo que ha cotizado por lo mínimo? Ahí está la clave.

Cuánto cobra un autónomo jubilado con base mínima según su situación familiar

La cuantía final cambia según la edad y si existe cónyuge a cargo. Estas pensiones, además, se abonan en 14 pagas.

Situación del autónomo jubilado Pensión anual 65 años o más con cónyuge a cargo 15.786,4 euros 65 años o más con cónyuge no a cargo 12.241,6 euros Menor de 65 años con cónyuge a cargo 15.786,40 euros Menor de 65 años con cónyuge no a cargo 11.452 euros

Durante años, muchos autónomos optaban por cotizar por la base mínima para pagar menos cuota y, en la recta final de su carrera, elevar esa cotización para mejorar la pensión. Pero ojo, eso ya no funciona igual.

Desde hace dos años cotizan por el sistema de ingresos reales, por lo que las cotizaciones se ajustan a lo que ganan. De ahí que quienes se jubilen en 2026 ya hayan cotizado sus dos últimos años con este nuevo modelo. Además, desde 2023 también es posible contratar un plan de pensiones de empleo y en 2026 se han actualizado las bases de cotización.