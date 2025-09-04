Primera multa por spam telefónico en España: 5.000 euros por llamar a un inscrito en la Lista Robinson

Si te suena el móvil a la hora de la siesta con ofertas que nunca pediste, no estás solo. España acaba de estrenar la primera multa por spam telefónico: 5.000 euros por llamar a un usuario inscrito en la Lista Robinson. El caso lo protagoniza Adverbis Spain, S.L., que realizó la llamada el 27 de julio de 2023, apenas un mes después de que entrase en vigor la nueva norma.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto la sanción a mitad de 2025, marcando un antes y un después en la protección del consumidor. La Ley General de Telecomunicaciones, actualizada en 2022 y vigente desde el 29 de junio de 2023, prohíbe las llamadas comerciales sin consentimiento salvo contadas excepciones. Puede que 5.000 euros no te paguen la hipoteca, pero abren camino: ahora hay un precedente claro.

¿Qué prohíbe exactamente la Ley General de Telecomunicaciones desde el 29 de junio de 2023?

La norma es directa: ninguna empresa puede hacer llamadas comerciales a particulares sin su consentimiento previo. Solo hay margen si el usuario ha autorizado expresamente esas comunicaciones o si fue cliente de la empresa en el último año.

El objetivo es cerrar la puerta a una práctica invasiva que afecta a millones de personas. Desde que entró en vigor, las infracciones se castigan con sanciones que pueden alcanzar hasta dos millones de euros, según el tamaño y el volumen de negocio de la empresa; no es precisamente calderilla.

¿Qué ha pasado con Adverbis Spain, S.L. y por qué la multa es de 5.000 euros?

El 27 de julio de 2023, Adverbis Spain, S.L., una agencia de marketing digital, realizó una llamada comercial no autorizada a un particular inscrito en la Lista Robinson, el registro gratuito para excluirse de campañas publicitarias. La persona afectada presentó una denuncia ante la AEPD.

Datos clave del caso

Dato Detalle Empresa Adverbis Spain, S.L. Hecho sancionado Llamada comercial no autorizada a un particular inscrito en la Lista Robinson Fecha de la llamada 27 de julio de 2023 Autoridad sancionadora Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) Sanción impuesta 5.000 euros Base legal Ley General de Telecomunicaciones (actualizada en 2022; en vigor desde el 29 de junio de 2023)

La AEPD ha impuesto una sanción administrativa de 5.000 euros. La cantidad es reducida porque se trata de una empresa de pequeño tamaño; en otras circunstancias, la multa habría sido mucho mayor.

¿Cómo denunciar llamadas comerciales no deseadas ante la AEPD?

La AEPD ha habilitado un formulario web específico para denunciar llamadas no deseadas. Está disponible en su sede electrónica y permite presentar reclamaciones de forma rápida y gratuita.

Entra en la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Accede al formulario web específico para llamadas comerciales no deseadas. Presenta la reclamación a través de ese formulario.

No hay costes por presentar la queja, así que el trámite no se hace cuesta arriba. La Lista Robinson es un registro gratuito para excluirse de campañas publicitarias, y en el caso sancionado la persona afectada estaba inscrita en él.