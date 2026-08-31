Primark sorprende con tres cuencos de cerámica en forma de calabaza por solo 8 euros

El pack reúne tres piezas de cerámica apilables, aptas para microondas y lavavajillas, y permite comprobar su disponibilidad por tienda.

Primark muestra en su catálogo español de Hogar un pack de tres cuencos pequeños con forma de calabaza por 8 euros. La ficha oficial del producto, consultada el 31 de agosto de 2026, presenta el set como multicolor, apilable y apto para alimentos, microondas y lavavajillas. El precio equivale a unos 2,67 euros por pieza, aunque la cadena remite a su herramienta de disponibilidad antes de acudir a una tienda.

El producto encaja con la ampliación de la oferta doméstica de la compañía, que combina decoración estacional con artículos funcionales de precio contenido. Talent24h ya recogió otro ejemplo de esta línea con el zapatero organizador de Primark por 10 euros. En esta ocasión, la propuesta se dirige a quienes quieren renovar pequeños detalles de la mesa sin comprar una vajilla completa.

Cómo son los cuencos de calabaza que Primark vende por 8 euros

Las imágenes oficiales muestran tres piezas en verde oscuro, naranja y burdeos. Todas tienen una silueta redondeada inspirada en una calabaza, acabado brillante y hojas en relieve en tonos verdes y crema. Los cuencos pueden colocarse uno encima de otro, una característica útil para guardarlos en un armario sin ocupar demasiado espacio.

Estos son los datos principales del producto:

Precio del pack: 8 euros.

Contenido: tres cuencos pequeños.

Medidas de cada pieza: 8,5 x 8,5 x 4,2 centímetros.

Uso: aptos para alimentos, microondas y lavavajillas.

Diseño: multicolor, apilable y con detalles vegetales en relieve.

La ficha oficial recoge estas dimensiones y condiciones de uso, además de recomendar lavar las piezas antes de utilizarlas por primera vez.

Por sus medidas y por los usos descritos por la marca, resultan más adecuados para raciones pequeñas que para servir cereales, sopas o ensaladas. Pueden emplearse con salsas, frutos secos, aceitunas, aperitivos, caramelos, postres individuales, especias o pequeñas guarniciones. Su tamaño también permite repartir varios acompañamientos sobre la mesa sin utilizar platos de mayor diámetro.

Sirven para Halloween, pero no están limitados a una mesa temática

La forma de calabaza y los colores oscuros sitúan el producto dentro de la campaña de otoño y Halloween. Primark propone utilizarlo para comidas familiares, aperitivos y celebraciones de temporada, pero sus características permiten darle un uso cotidiano durante el resto del año.

Los cuencos forman parte de una colección de decoración otoñal que, en el momento de la consulta, reunía 126 artículos. El catálogo incluye mantelería, velas, adornos y otras piezas de vajilla con hojas, calabazas y tonos propios de estas fechas. Esto permite combinarlos con otros elementos, aunque el pack funciona por sí solo para introducir un detalle de temporada con un gasto de 8 euros.

El atractivo económico está en el formato. En lugar de adquirir un juego completo, el comprador obtiene tres recipientes distintos por menos de 3 euros cada uno. Para una mesa de aperitivos pueden separar alimentos dulces y salados; durante una celebración también sirven para repartir salsas o pequeñas golosinas.

Primark ofrece una alternativa floral por un euro menos

Quienes prefieran un diseño menos estacional tienen otra opción en el catálogo. Primark muestra un pack de tres cuencos florales por 7 euros, un euro menos que el modelo de calabazas. Son blancos, tienen bordes ondulados, dibujos de flores y detalles en relieve.

Las medidas son casi idénticas, 8,5 x 8,5 x 4 centímetros, y comparten las principales condiciones de uso: pueden entrar en contacto con alimentos y son aptos para microondas y lavavajillas. La diferencia principal está en el aspecto. El modelo floral resulta más sencillo de integrar durante todo el año, mientras que el de calabazas concentra su fuerza visual en el otoño y Halloween.

Antes de desplazarse, hay que utilizar el comprobador de disponibilidad incluido en la ficha de cada producto. Primark también indica que las devoluciones pueden realizarse durante los 28 días posteriores a la compra, siempre que el artículo esté en perfecto estado y se presente el tique original. El precio y las existencias deben revisarse de nuevo en el momento de la compra.