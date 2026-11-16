Mogán prepara ayudas de hasta 1.400 euros para estudiantes que viven de alquiler

El programa municipal contempla también transporte y material académico. La publicación de las bases no acredita que el plazo de solicitudes esté abierto.

Estudiar lejos de casa supone pagar desplazamientos o una habitación además del material de clase. Mogán ha aprobado las bases de unas ayudas que alcanzan 1.400 euros en la modalidad de alquiler o residencia. El acuerdo municipal del 4 de noviembre se publicó en el BOP de Las Palmas del día 9, dentro de un programa para estudiantes empadronados en el municipio. La convocatoria concreta deberá fijar su aplicación y activar el calendario de solicitudes previsto en las bases.

El alquiler mensual determina tres máximos distintos para estudiar fuera

La modalidad presencial de alquiler o residencia y material distingue tres tramos. El máximo es de 800 euros si la mensualidad es inferior a 150 euros; de 1.200 si está entre 150 y 300; y de 1.400 si supera los 300. Se trata de importes de la ayuda, no de una mensualidad municipal garantizada. La concesión estará condicionada al crédito disponible y al resultado de la valoración de las solicitudes.

La modalidad de transporte y material contempla máximos de 250, 350 o 450 euros según la distancia al centro educativo. El primer tramo corresponde a menos de 20 kilómetros; el segundo, entre 20 y 40; y el tercero, a más de 40. Las familias deben identificar qué modalidad les corresponde antes de calcular el apoyo esperado. Este programa municipal es distinto de las becas universitarias de Canarias, que tienen su propia tramitación y fases de resolución.

El padrón y la renta familiar condicionan el acceso a la subvención

Las bases exigen que tanto el estudiante como los miembros de su unidad familiar estén empadronados en Mogán desde al menos seis meses antes de la convocatoria. La ayuda se dirige a enseñanzas admitidas del sistema educativo español. Entre ellas figuran Bachillerato, Formación Profesional, estudios universitarios de grado y máster, enseñanzas artísticas y deportivas y determinados cursos de acceso. Estar matriculado en cualquier actividad formativa privada no permite dar por cumplido ese requisito.

También existen umbrales de renta según el tamaño de la unidad familiar. Por ejemplo, son 15.000 euros para un miembro, 25.000 para dos, 34.000 para tres y 41.000 para cuatro. El cálculo exige identificar los miembros computables conforme a las bases, con exclusiones expresas. Haber dejado sin justificar una subvención anterior del Ayuntamiento también constituye una causa de exclusión. Por tanto, la situación económica y el historial de justificación forman parte de la comprobación.

La puntuación compara solicitudes y valora que la documentación llegue completa

El procedimiento es de concurrencia competitiva. Las peticiones se comparan aplicando el baremo y el presupuesto, por lo que presentar una solicitud no asegura obtener el máximo de la modalidad. El baremo incorpora renta, distancia al centro, pertenencia a una familia monoparental y presentación correcta y completa desde el primer registro. Esa última condición recibe ocho puntos, un dato relevante al preparar los documentos antes de que se publique la convocatoria.

Se prevén identificación, matrícula, documentación económica familiar, cuenta bancaria y empadronamiento, entre otros justificantes. Para la modalidad de alojamiento debe aportarse el contrato de alquiler o residencia del curso correspondiente. Las declaraciones sobre otras ayudas permiten comprobar la financiación recibida para la misma finalidad. El expediente debe reflejar al estudiante y su situación real, sin sumar automáticamente todas las modalidades ni considerar cualquier gasto doméstico como material académico subvencionable.

Los veinte días hábiles empezarán con la convocatoria correspondiente

Las bases establecen veinte días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el boletín provincial y el tablón municipal. La publicación revisada del 9 de noviembre aprueba las bases generales. Por ello, no permite fijar por sí sola un vencimiento de solicitudes ni confirmar que el formulario ya esté habilitado. La diferencia evita que los interesados calculen el plazo a partir de un anuncio que cumple otra función.

El texto prevé presentación presencial en las oficinas de atención ciudadana o mediante la sede municipal, con el modelo normalizado. Preparar el certificado digital para solicitar es una opción para la vía electrónica. Los formularios y avisos deberán consultarse en la web del Ayuntamiento de Mogán. Después habrá que seguir las publicaciones del expediente, responder a posibles requerimientos y justificar los gastos en las condiciones que correspondan para conservar la ayuda concedida.