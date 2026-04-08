Pocos lo saben, pero teletrabajar al menos un 75% de la jornada puede abrir la puerta a una ayuda de 2.500 euros en Madrid

La subvención, ligada al trabajo a distancia regulado por la Ley 10/21, puede solicitarse en un plazo de 90 días desde la firma del acuerdo. Autónomos, pymes y sociedades civiles pueden acceder a un importe máximo de hasta 15.000 euros.

El teletrabajo sigue ganando peso en las empresas y, con él, también las ayudas para facilitar su implantación. En la Comunidad de Madrid existe una subvención poco conocida que permite cubrir hasta el 75% del coste del equipamiento necesario para trabajar en remoto, con un máximo de 2.500 euros por ayuda y hasta 15.000 euros en total para quienes cumplan los requisitos.

Quién puede solicitar la ayuda por teletrabajo en la Comunidad de Madrid en 2026

No todo el mundo puede acceder a esta subvención. Está dirigida a autónomos, pequeñas empresas y sociedades civiles con hasta 50 empleados y un volumen de facturación igual o inferior a 10 millones de euros. Además, la actividad laboral debe desarrollarse en la Comunidad de Madrid y no se puede ser empleado público. Recuerda que actualmente tienes disponible en esta comunidad uno de los cursos gratuitos de drones, con el que se seguro puedes encontar una salida profesional.

También es obligatorio estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid y la Seguridad Social. La medida no se limita a nuevos contratos: también puede aplicarse a relaciones laborales ya existentes. Antes de seguir, conviene tener clara la base de esta ayuda:

Clave de la subvención Detalle Importe por ayuda Hasta 2.500 euros Cobertura Hasta el 75% del equipamiento Límite total Hasta 15.000 euros Plazo de solicitud 90 días desde la firma del acuerdo Gestión Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Por tanto, la ayuda no solo busca fomentar el trabajo a distancia, sino también aliviar el coste que supone ponerlo en marcha.

Requisitos del acuerdo de trabajo a distancia para cobrar esta subvención

La condición principal es que el contrato o acuerdo de teletrabajo refleje que al menos el 75% de la actividad se desarrolla en modalidad online. Sin ese punto, no hay acceso a la ayuda.

Además, la solicitud debe hacerse de forma individual. ¿La clave? Que el trabajo a distancia esté correctamente regulado y ajustado a la Ley 10/21, de 9 de julio, que reconoce los derechos de los trabajadores en esta modalidad.

Cómo se solicita la subvención y qué gastos cubre esta ayuda

La tramitación se realiza a través de la sede de Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Desde ahí se puede consultar el procedimiento y adjuntar la documentación necesaria. Estos son los aspectos más importantes que deben tener en cuenta los solicitantes:

El plazo para pedir la ayuda es de 90 días desde la firma del acuerdo. La empresa debe justificar el gasto con factura. La subvención cubre equipamiento imprescindible, como un ordenador u otra tecnología necesaria. El programa forma parte del plan de Ayudas para el Fomento de la Responsabilidad Social y la Conciliación Laboral.

De hecho, la empresa debe asumir esos costes si son necesarios para el trabajo a distancia. Y sí, ahí está una de las ventajas menos comentadas. Aunque no es una subvención demasiado conocida, el pasado año agotó su presupuesto y tuvo que ampliarse en dos ocasiones.