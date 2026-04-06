La nueva salida laboral que Madrid impulsa con cursos gratis de piloto de dron y acreditación oficial al finalizar

La Comunidad de Madrid impulsa una formación gratuita para aprender a usar drones en el campo. Está dirigida a personas vinculadas al sector agrario y, al finalizar, permite obtener una acreditación oficial válida en toda España.

Trabajar en el campo ya no es solo cuestión de métodos tradicionales. Cada vez es más frecuente ver drones sobrevolando cultivos para fumigar, revisar parcelas o aplicar tratamientos sin pisar el terreno. De ahí que el perfil de piloto de dron agrícola empiece a ganar peso y despierte interés entre quienes buscan una profesión con futuro.

Fechas, duración y organización del curso gratis de piloto de dron en Madrid

El curso, que llevará a cabo el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), ya tiene el calendario cerrado. La parte teórica se impartirá online del 27 de mayo al 26 de junio, de lunes a viernes, en horario de 17:00 a 20:00 horas.

Después llegará la fase práctica, que tendrá lugar del 29 de junio al 2 de julio en Villaviciosa de Odón. En este caso, las sesiones serán presenciales y se desarrollarán por la tarde, de 15:30 a 20:45 horas. En total, la formación suma 90 horas. No es un curso exprés, pero tampoco se hace eterno.

Lo más llamativo es que no se queda en una introducción básica. El objetivo es que el alumnado salga preparado para trabajar con garantías en un ámbito que cada vez tiene más presencia en el sector agrario.

Requisitos para apuntarse y qué salidas ofrece esta formación agraria especializada

¿Quién puede apuntarse? Aquí conviene fijarse bien. La formación está orientada a personas que residan en la Comunidad de Madrid, aunque también podrán inscribirse quienes vivan fuera pero mantengan una relación directa con el campo, ya sea por explotación, trabajo o colaboración en actividades rurales.

La inscripción debe hacerse a través de los canales oficiales, bien online o mediante registro. Eso sí, no se admite por correo electrónico, así que ojo con ese detalle. Además, el plazo se cerrará cinco días hábiles antes del inicio del curso.

Las plazas están limitadas a 30 alumnos. La mayor parte se adjudicará siguiendo el orden de llegada, aunque una parte se reservará en los últimos días para priorizar a profesionales del sector.

En cuanto al contenido, el programa combina normativa, seguridad, manejo del dron, planificación de vuelos y aplicación controlada de productos fitosanitarios. Por tanto, no solo se enseña a pilotar, sino también a hacerlo dentro de la regulación vigente. Quien supere el curso obtendrá el carné de usuario profesional en nivel piloto, una acreditación que permite realizar tratamientos con drones en cualquier punto de España.