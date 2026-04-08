Andalucía ya tiene fecha confimada en abril para la nueva ayuda de 3.000 euros para renovar coches y furgonetas

La Junta de Andalucía abrirá el 15 de abril el plazo para solicitar una ayuda directa de 3.000 euros destinada a trabajadores autónomos que quieran renovar su vehículo. El programa cuenta con un presupuesto total de cinco millones de euros y se tramitará por orden de llegada. La medida busca modernizar el parque móvil andaluz y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental del transporte, uno de los sectores con mayor consumo energético en la comunidad.

La Junta de Andalucía ha activado un nuevo programa de incentivos para profesionales autónomos que necesiten sustituir su vehículo por otro más eficiente. La ayuda será de 3.000 euros por beneficiario y estará gestionada por la Agencia Andaluza de la Energía. Porque el acceso no será competitivo: las solicitudes se atenderán hasta que se agoten los fondos disponibles.

Qué autónomos pueden solicitar la ayuda de 3.000 euros en Andalucía

Esta convocatoria está dirigida a trabajadores autónomos que quieran adquirir un turismo de categoría M1 o una furgoneta ligera N1 de hasta 3.500 kilos. Eso sí, el vehículo no podrá superar los 35.000 euros sin IVA y deberá tener emisiones iguales o inferiores a 120 gramos de CO₂ por kilómetro.

Quedan fuera de esta línea los vehículos eléctricos o electrificados, ya que estos siguen incluidos en el programa estatal MOVES. Además, la subvención solo cubre un vehículo por beneficiario y la compra deberá realizarse en concesionarios ubicados en Andalucía.

Otro requisito clave será el achatarramiento de un vehículo antiguo. Este deberá tener al menos diez años de antigüedad y contar con la ITV en vigor. También se exige que tanto la baja del coche viejo como la compra del nuevo se hayan realizado a partir del 1 de enero de 2026. A su vez, el solicitante tendrá que haber sido titular del vehículo achatarrado desde, al menos, el 12 de marzo de este año.

Cómo solicitar online esta ayuda para renovar vehículos en Andalucía

La solicitud se presentará exclusivamente por vía telemática en la plataforma que habilitará la Agencia Andaluza de la Energía desde el 15 de abril. Para completar el trámite será necesario identificarse con certificado digital.

Una de las novedades más llamativas es que no habrá que aportar documentación inicial, ya que la Administración comprobará de forma automatizada si se cumplen los requisitos. ¿Quiénes deben estar especialmente atentos? Sobre todo, los autónomos que necesiten renovar cuanto antes su vehículo de trabajo, ya que las ayudas se concederán por orden de entrada.

Una vez admitida la petición, la resolución se notificará en aproximadamente un mes y, en ese momento, se abonará el importe íntegro.

Cuáles son los plazos para justificar la compra y no perder la ayuda

Los beneficiarios dispondrán de un máximo de seis meses para completar la compra del nuevo vehículo y el achatarramiento del antiguo. Después, tendrán cuatro meses adicionales para justificar la actuación. En caso de incumplimiento, deberán devolver la ayuda recibida. Por tanto, conviene revisar bien cada paso antes de presentar la solicitud.