Si tu jefe se jubila puedes quedarte sin empleo y la indemnización no es la que muchos esperan

La indemnización por jubilación del empresario exige distinguir entre un autónomo y una sociedad. Solicitar el paro no equivale a impugnar el cese.

El cierre por jubilación del empresario puede dejar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de salario, aunque acumule mucha antigüedad. El abogado Ignacio de la Calzada recuerda esta regla en una información publicada por El Español el 24 de septiembre de 2026. Afecta al empleador persona física que cesa realmente su actividad, no a cualquier empresa. Además, el plazo general para impugnar individualmente el cese es de 20 días hábiles.

Cuándo corresponde un mes de indemnización por jubilación del empresario

“Aquí estamos hablando de empresario como persona física y que exista un cese real de la actividad”, explica el laboralista. Por eso, el primer dato que debe comprobarse es quién figura como empleador en la nómina y el contrato. Si aparece una sociedad limitada, no basta con que su administrador se retire. Es una regla ya recogida en el Estatuto, no una nueva indemnización aprobada en septiembre.

Finiquito e indemnización se calculan por separado. El primero recoge los importes ya generados que quedan pendientes. Para visualizarlo, supongamos un salario mensual indemnizatorio de 1.800 euros, con todos los conceptos computables incluidos. En este ejemplo hipotético, la compensación legal sería de 1.800 euros y no de 18.000 por haber trabajado diez años. A esa cantidad se añadirían los salarios, pagas extraordinarias o vacaciones pendientes que correspondan. La mensualidad no sustituye esas deudas.

Qué cambia en una sociedad o cuando el negocio continúa

Si la empleadora es una sociedad, la jubilación de su administrador no extingue automáticamente los contratos. La normativa exige justificar la extinción y seguir el procedimiento aplicable. Un despido objetivo procedente supone 20 días de salario por año, con un máximo de 12 mensualidades y 15 días naturales de preaviso. Durante ese periodo existe una licencia de seis horas semanales retribuidas para buscar otro empleo. La extinción de la personalidad jurídica exige atender también a los trámites del artículo 51.

Un segundo ejemplo parte de un salario regulador diario de 60 euros y diez años de servicio. La indemnización resultante sería de 12.000 euros: 60 × 20 × 10. Presupone un despido objetivo procedente, no una compensación automática por jubilarse el administrador. También importa si el negocio sigue funcionando con un comprador o familiar. Cuando existe una sucesión empresarial del artículo 44, el cambio de titular no termina por sí mismo la relación laboral. El nuevo empresario asume los derechos y obligaciones correspondientes.

La advertencia del TJUE cuando el cierre afecta a una plantilla numerosa

La regla del mes tampoco debe explicarse sin mencionar los cierres colectivos. El TJUE se pronunció el 11 de julio de 2024 en el asunto C-196/23, Plamaro. Analizó una jubilación que provocó la extinción de 54 contratos en ocho centros. Ocho trabajadoras impugnaron su cese y vieron rechazada su reclamación inicial. El tribunal español que revisaba aquella decisión consultó si podían excluirse las garantías de información y consulta por tratarse de un empresario individual.

La respuesta europea fue que la Directiva 98/59 también se aplica cuando la jubilación ocasiona extinciones que alcanzan sus umbrales. Excluir estos casos de las consultas a los representantes y de la información a la autoridad competente contradice la directiva. No obstante, aquella resolución interpretó el derecho europeo y no resolvió el litigio español. Tampoco fijó una indemnización universal para cualquier cierre. En una extinción colectiva deben comprobarse el procedimiento aplicable y sus consecuencias concretas.

Impugnar el cese y pedir el paro tienen plazos distintos

Para cuestionar individualmente la extinción, el plazo general es de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al cese efectivo. No cuentan sábados, domingos ni festivos de la sede del órgano judicial. Presentar la papeleta de conciliación suspende la caducidad en los términos legales, pero no concede otros 20 días íntegros. Los despidos colectivos tienen especialidades procesales. Guardar la carta, el contrato y las nóminas permite revisar la causa comunicada, el salario utilizado y la antigüedad reconocida.

El paro sigue otro calendario: el plazo general es de 15 días hábiles desde la situación legal de desempleo. Si se abonan vacaciones no disfrutadas, comienza tras finalizar ese periodo; esta espera no retrasa el plazo para impugnar el cese. Para la prestación contributiva se exigen, entre otros requisitos, al menos 360 días de cotización por desempleo no consumidos en los seis años anteriores. También hay que inscribirse como demandante de empleo.

Solicitarla no exige reclamar contra el empleador. Tampoco impugnar el cese impide pedir el paro, como recoge el artículo 268 de la Ley General de la Seguridad Social.