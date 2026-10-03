Torremolinos pagará 300 euros a universitarios y alumnos de FP que cumplan estos requisitos

Las ayudas al transporte de Torremolinos se solicitan del 24 de septiembre al 22 de octubre. La renta familiar condiciona el acceso y la prioridad.

Torremolinos abre el 24 de septiembre de 2026 las solicitudes de ayudas al transporte para estudiantes universitarios y de Formación Profesional. El Ayuntamiento anunció el 23 de septiembre una aportación de 300 euros por beneficiario y fijó el cierre el 22 de octubre. El presupuesto inicial de 63.000 euros equivale a 210 ayudas completas. Si falta crédito, las solicitudes se ordenarán mediante una fórmula que relaciona los ingresos familiares con el tamaño del hogar.

Los 300 euros también alcanzan a quienes estudian ciclos formativos

La convocatoria incluye grados universitarios, másteres oficiales y ciclos de FP de grado medio o superior. Admite centros públicos, concertados o privados de Andalucía, situados fuera de Torremolinos. Los estudios deben ser presenciales y la matrícula abarcar, al menos, el 50% de un curso lectivo, incluido el periodo de prácticas. Este detalle diferencia el programa de otras becas municipales de transporte. El nombre oficial de ayuda universitaria no limita sus destinatarios a quienes estudian en una universidad ni exige siempre matrícula completa.

Tampoco basta con elegir voluntariamente un centro de otra localidad. La formación no debe ofrecerse en Torremolinos, salvo que el estudiante no obtuviera plaza por los criterios de admisión. El padrón exige un año de antigüedad respecto a la publicación de la convocatoria. La norma establece una edad máxima de 30 años, pero añade una referencia a personas nacidas en 1995 o después. Ambas indicaciones no encajan plenamente en 2026. Quienes estén afectados por esa discordancia deberían solicitar aclaración municipal antes de interpretar que quedan incluidos o excluidos.

La renta de 2025 debe quedar por debajo del umbral familiar

La convocatoria utiliza los ingresos de 2025 y distingue ocho tamaños de unidad familiar. Los límites son 13.889 euros para un miembro; 23.724 para dos; 32.201 para tres; y 38.242 para cuatro. Para cinco integrantes ascienden a 42.743 euros; para seis, a 46.142; para siete, a 49.196; y para ocho, a 52.850. Cada miembro adicional suma 3.340 euros. El apartado de requisitos exige una renta inferior al umbral correspondiente. Estos importes son límites de acceso y no las cantidades que cobrará cada solicitante.

Además de la situación económica, deben cumplirse las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento. No puede quedar pendiente, fuera de plazo, la justificación de otra subvención municipal. Las ayudas de esta convocatoria son incompatibles con subvenciones de otras entidades destinadas a la misma finalidad. Quien haya solicitado también becas MEC para estudiar debe comprobar qué conceptos financia cada programa. La comparación debe centrarse en el gasto subvencionado, y cualquier otra ayuda para esa finalidad debe comunicarse al consistorio.

La prioridad depende de un porcentaje y permite comparar hogares diferentes

La selección no compara únicamente los euros que ingresan dos familias. Divide la renta familiar entre el umbral de su tamaño y multiplica el resultado por cien. Las puntuaciones inferiores reciben prioridad. Por ejemplo, dos miembros con 20.000 euros obtienen aproximadamente 84,3 puntos, al aplicar el límite de 23.724 euros. Cuatro miembros con 25.000 euros obtienen unos 65,4 puntos sobre el umbral de 38.242 euros. El segundo hogar tendría preferencia, aunque declare mayores ingresos totales, porque estos representan una proporción menor de su límite familiar.

Este orden solo resulta necesario cuando el presupuesto no alcanza para todas las solicitudes que cumplen los requisitos. La convocatoria prevé incorporar excepcionalmente otros 50.000 euros antes de resolver, sin abrir un nuevo procedimiento. Esa ampliación depende de que aumente el crédito conforme a las condiciones legales. No debe interpretarse como dinero ya añadido a los 63.000 euros iniciales. Cada ayuda concedida será de 300 euros y se pagará anticipadamente mediante transferencia a una cuenta de titularidad del estudiante, según el decreto municipal.

Qué documentación presentar y por qué deben conservarse los billetes

La solicitud debe acompañarse del libro de familia, identificación del solicitante y miembros familiares, matrícula de 2026/2027 y acreditación bancaria. También exige documentación de ingresos de 2025 y certificados de cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Quienes no presentaron la renta deben aportar el certificado de imputaciones y declarar los ingresos que no aparezcan en él. El Ayuntamiento permite la presentación electrónica y presencial mediante los canales anunciados. Los errores subsanables generan un requerimiento para corregirlos en diez días; ignorarlo puede hacer que se tenga por desistida la solicitud.

La concesión se apoya en acreditar previamente las condiciones, pero exige conservar tickets, facturas u otros justificantes del transporte para posibles controles. Abandonar el curso debe comunicarse por escrito en diez días desde el día siguiente al hecho. El plazo máximo para resolver es de tres meses desde el último día de presentación y el silencio es desestimatorio. La resolución admite reposición potestativa en un mes. La convocatoria íntegra municipal detalla estas obligaciones y las causas de devolución por incumplimiento u ocultación de datos.