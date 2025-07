Pedro Sánchez destina más de 200.000 euros en escuelas de verano con piscina y transporte para los hijos de sus empleados en Moncloa

Junio llega con ese calorcito que invita a chapuzón y, de paso, pone a prueba la agenda de cualquier familia. Mientras los peques se despiden del cole, madres y padres reloj en mano buscan un plan seguro, divertido… y que no desangre la cuenta corriente. No es ningún secreto: entre 100 € y 200 € por niño y semana no son moco de pavo. Sin embargo, en el complejo de la Moncloa han encontrado la cuadratura del círculo: sus empleados solo abonan el 25 % de la factura de la escuela de verano. El resto, 208.171 € en total desde 2018, sale directamente de las arcas de Presidencia. Nada mal para 45 chavales que este año disfrutarán de cinco semanas a todo tren a partir del 23 de junio.

¿Por qué los empleados de Moncloa solo pagan el 25 %?

Que conciliar es un dolor de cabeza, lo sabe cualquiera que ponga un pie en la oficina con niños en casa. Por eso, la Subdirección General de Gestión Económica del Ministerio de la Presidencia defiende la iniciativa como un salvavidas para el personal que trabaja junto a Pedro Sánchez y Félix Bolaños. En sus papeles explican que se trata de una “tradición histórica” que recibe “extraordinaria acogida” porque permite cuadrar horarios sin dramas.

Además, y aquí viene la letra pequeña, la inversión pública se vende como política de igualdad interna: si el ministerio echa una mano, el empleado rinde mejor y, de paso, mantiene la paz familiar. Resultado práctico: de los 53.831 € que cuesta la edición de 2025, el ministerio cubre 40.373 € y la plantilla pone “solo” 13.458 €. Así cualquiera sonríe al llegar la nómina.

¿Qué incluye exactamente la escuela de verano de Moncloa?

Antes de pensar que esto es un simple campamento urbano, conviene repasar todo lo que los pequeños tendrán a mano durante esas cinco semanas.

Actividades multideportivas desde primera hora.

Piscina de 400 m² para nadar a gusto.

Talleres culturales y juegos con enfoque de igualdad entre chicos y chicas.

Tentempié a media mañana y comida cada día (para que nadie ruja de hambre).

Transporte diario desde el complejo de la Moncloa hasta el recinto de actividades.

Instalaciones amplias: 1.000 m² al aire libre y 200 m² de zonas cubiertas

Sí, todo eso dentro de un radio máximo de 25 km. Y lo mejor: dirigido a niños de 4 a 14 años, rango de edad que a menudo deja fuera a los más mayores en otros programas.

¿Cuánto ha costado el invento desde 2018?

El primer contrato en tiempos de Sánchez se firmó en 2018 por 37.191 €. Salvo el parón de 2020 y 2021 (cuando la COVID‑19 echó abajo cualquier plan multitudinario) la escuela se ha licitado cada verano. Sumando ejercicios, la factura global roza los 208.171 € en cinco ediciones. En la de 2025 el gasto público asciende a 40.373 €, con 45 plazas cubiertas y un precio efectivo para cada familia cuatro veces menor que el de mercado. Si la curva de costes continúa, todo apunta a que el programa seguirá presente en el presupuesto anual de Moncloa.

Por cierto, la piscina olímpica en casa ajena no es lo único que sube; el Gobierno presume de récord histórico de gasto con más de 190.000 millones € en 2025. Comparado con esa cifra, los 200.000 € de la escuela son, digamos, calderilla con cloro.