ONCE busca 20 personas que quieran cobrar hasta 30.000 euros: requisitos y cómo enviar el CV

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) continúa reforzando su red comercial con nuevas oportunidades laborales para personas con discapacidad. En esta ocasión, la entidad lanza una oferta para trabajar como vendedor/a, comercial en Alajeró (Santa Cruz de Tenerife), dentro de su red de vendedores y vendedoras. Se trata de un empleo estable, a jornada completa, con un salario competitivo de entre 28.000 y 30.000 euros brutos anuales y un marcado carácter social, ya que la organización es referente mundial en la inclusión laboral de personas con discapacidad. En total, se ofertan 20 vacantes para cubrir esta necesidad de personal.

Requisitos para trabajar como vendedor/a de ONCE en Alajeró

La vacante está dirigida a personas desempleadas con discapacidad y sin necesidad de contar con experiencia previa. No se exigen estudios mínimos, aunque se valorarán positivamente. Para postular con éxito, ONCE señala los siguientes requisitos básicos:

Discapacidad igual o superior al 33% acreditada, o Incapacidad Permanente reconocida por el INSS.

Estar en situación de desempleo en el momento de la inscripción.

Residencia en la provincia del puesto vacante (Santa Cruz de Tenerife).

Nivel de español nativo o bilingüe.

Se valora experiencia básica en atención al público, ventas o captación de clientes.

Manejo de terminal de punto de venta y familiaridad con tareas de venta y atención al cliente.

Perfil comercial, con don de gentes, responsabilidad y orientación a resultados y objetivos.

Además, ONCE busca personas comprometidas, dinámicas y con vocación de servicio, ya que sus vendedores y vendedoras son la imagen directa de la organización ante la ciudadanía.

Condiciones de los 20 puestos de la ONCE: salario, jornada y beneficios sociales

El puesto de vendedor/a ONCE-comercial (discapacidad) en Alajeró se desarrolla de forma presencial y con jornada completa, bajo la modalidad de “otros contratos”, ofreciendo una estabilidad ligada al proyecto social de la entidad. El salario se sitúa en torno a los 28.000-30.000 euros brutos al año, convirtiéndolo en uno de los empleos comerciales más competitivos dentro del ámbito social.

La organización proporciona formación continua, pensada para potenciar las habilidades comerciales, mejorar la atención al cliente y favorecer el desarrollo profesional dentro de la casa. Con el paso del tiempo, y a partir del segundo o tercer año, existe la posibilidad de promoción a un nivel Senior, lo que conlleva mejoras en las condiciones salariales y laborales.

En materia de beneficios sociales, ONCE ofrece 24 días laborables de vacaciones y 6 días laborables de asuntos propios, además de diferentes permisos especiales, por ejemplo, para la realización de exámenes o para el cuidado de familiares. Se suman a ello diversas ayudas por nacimiento de hijos, estudios o préstamos, y la tarjeta ONCE, con descuentos exclusivos para su red de trabajadores.

Otro punto destacado es el soporte telefónico 24 horas, los 7 días de la semana, para facilitar cualquier gestión relacionada con el desempeño del trabajo. Todo ello se encuadra en un entorno inclusivo, diverso y comprometido, formando parte de la mayor y mejor red comercial propia del mundo integrada exclusivamente por personas con discapacidad.

Cómo inscribirte en la oferta de vendedor/a ONCE comercial (discapacidad)

Si cumples con los requisitos y te interesa formar parte de este proyecto, el siguiente paso es inscribirte en la oferta a través del portal de empleo de ONCE o de la plataforma en la que se haya publicado.

Una vez dentro, busca la vacante con el título “vendedor/a ONCE – Comercial (discapacidad)” en Alajeró (Santa Cruz de Tenerife) y accede a la ficha completa de la oferta. Revisa con atención toda la información sobre funciones, jornada y condiciones, y procede a rellenar el formulario de inscripción con tus datos personales y de contacto.

Será necesario adjuntar tu currículum actualizado y, en su caso, la documentación que acredite tu grado de discapacidad o Incapacidad Permanente. Es recomendable destacar en el CV cualquier experiencia previa en venta, atención al cliente o trato directo con el público, así como tu disponibilidad horaria y motivación por trabajar en un entorno socialmente comprometido.

Una vez enviada la solicitud, ONCE valorará las candidaturas para cubrir las 20 plazas disponibles, ofreciendo la posibilidad de incorporarte a una organización que apuesta por el talento, la inclusión y la estabilidad laboral de las personas con discapacidad.