Oficial: puedes conseguir gratis el carnet de camión en Madrid y empezar a trabajar en el sector del transporte

La Comunidad de Madrid asume el 100 % del permiso de conducir profesional tipo C para menores de 30 años inscritos como demandantes de empleo, con posibilidad de contratación inmediata en logística.

La falta de conductores profesionales (más de 30.000 en todo el país) lleva al Ejecutivo autonómico a poner en marcha una ayuda que elimina el principal obstáculo: el coste del carnet. Quien reúna los requisitos podrá formarse gratis en una autoescuela adherida y, casi de inmediato, acceder a las cerca de 1.000 vacantes que grandes empresas como Ontime prevén cubrir antes de que acabe 2025. ¿Cumples estos tres puntos? Entonces ya juegas con ventaja:

Tener entre 18 y 29 años.

Estar inscrito como demandante de empleo.

Residir en la Comunidad de Madrid.

Nada más. Si te reconoces en esta breve lista, el siguiente paso será elegir una de las autoescuelas participantes, publicadas en los canales oficiales del Gobierno regional, y formalizar la matrícula sin pasar por caja. Conviene decidirse rápido: las plazas son limitadas y la demanda crece a toda velocidad.

Documentación y cómo presentarla para beneficiarse del Plan de Empleo Joven

Antes de pisar el acelerador conviene reunir los papeles. El trámite puede hacerse en la oficina de empleo o de forma telemática, siempre con firma electrónica. A continuación encontrarás, de un vistazo, los documentos exigidos y su utilidad:

Documento Finalidad administrativa DNI o NIE en vigor Acreditar identidad Certificado de empadronamiento Confirmar residencia en la comunidad Informe de inscripción como demandante de empleo Verificar la situación laboral Solicitud oficial del Plan de Empleo Joven Registrar la petición de subvención

Una vez validada la solicitud, la autoescuela contactará para fijar fecha de inicio. El curso incluye teoría, prácticas en pista, circulación real y tasas de examen: cero euros para el alumno.

Proceso para matricularse en una autoescuela adherida sin pagar un euro

Primero, localiza la autoescuela que mejor te convenga; después, presenta la documentación y espera la confirmación. ¿Y si prefieres gestionarlo todo desde casa? El portal de la Comunidad permite subir los archivos escaneados y firmar electrónicamente, evitando desplazamientos.

Una vez dentro del programa, tendrás formación adaptada a tu ritmo y acompañamiento hasta aprobar el examen. El día que recojas tu permiso C sabrás que no te ha costado ni un céntimo.

Por qué el sector logístico promete empleo inmediato a los nuevos conductores profesionales

La logística vive un auge imparable. Ontime, uno de los gigantes del sector, busca mil trabajadores antes de finalizar 2025 para alcanzar los 7.000 empleados. Conducir camiones no es la única salida: también se requieren mozos de almacén, carretilleros y perfiles de coordinación. Pero quienes acaben de conseguir el carnet C tienen la puerta grande abierta. No sería raro que firmes contrato la misma semana que apruebes el examen. Además del salario competitivo, muchas compañías ofrecen planes de carrera y estabilidad, dos tesoros para quien inicia su vida laboral.

¿Te ves ya al volante, recorriendo la península? Si es así, la combinación de formación gratuita y demanda real hace que esta oportunidad sea difícil de igualar. Y, por supuesto, la oferta está alineada con la estrategia pública: reducir el paro juvenil y cubrir un puesto crucial para la economía.