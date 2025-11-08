Nutribén contrata operario/a de producción en Meco (Madrid): contrato indefinido y jornada completa

¿Buscas un empleo estable? Nutribén, empresa líder en alimentación infantil, ha publicado una oferta para cubrir 2 vacantes de operario/a de producción en su fábrica de Meco (Madrid), en modalidad presencial. La propuesta incluye contrato indefinido, jornada completa y turnos rotativos de mañana, tarde y noche de lunes a viernes. En esta noticia te contamos lo imprescindible para mandar el currículum e inscribirte con éxito hoy mismo.

Nutribén busca operario/a de producción en Meco: funciones y condiciones de la oferta

En estos puestos de trabajo en la planta de Nutribén, dentro de la línea de fabricación, te encargarás de atender, abastecer y controlar la maquinaria, cumplimentar los registros de producción y ejecutar las operaciones siguiendo el protocolo de fabricación. También realizarás controles de calidad, notificando cualquier desviación, y prepararás salas y equipos (incluido el despeje de línea) antes de cada producción. La compañía destaca que se trata de un entorno productivo puntero y en expansión dentro del sector de alimentación infantil.

En cuanto a las condiciones, Nutribén ofrece contrato indefinido, jornada completa, turno rotativo M‑T‑N de L‑V, salario competitivo en el sector y beneficios sociales, además de estabilidad, aprendizaje y progresión profesional. El puesto es de nivel empleado/a, sin personas a cargo, encuadrado en la categoría de Calidad, Producción e I+D (Operaciones).

¿Cuáles son los requisitos mínimos para optar a estas vacantes? A continuación indicamos que perfil solicita Nutribén para trabajar en su fábrica de Meco en Madrid:

Titulación mínima: Bachillerato / FPI / Ciclo Formativo de Grado Medio.

Experiencia: al menos 6 meses en entornos productivos (la oferta también menciona 1 año de experiencia).

Conocimientos: fabricación, alimentación, pesadas, mezclas y preparado.

Cómo inscribirse a esta oferta de empleo

La oferta de Nutriben está disponible en el portal de empleo, donde la empresa ha publicado principales portales de empleo online. Prepara un currículum actualizado y, si es posible, una carta de presentación. Una vez dentro, pulsa en “Inscribirme en esta oferta” y adjunta la documentación requerida. Si aún no estás registrado/a, crea una cuenta para completar el proceso de inscripción y monitoriza tu candidatura desde el propio portal.