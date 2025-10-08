Nueva convocatoria de empleo de El Corte Inglés con 6.000 vacantes para Navidad: cómo enviar el currículum

La compañía abre contrataciones para reforzar ventas, logística y atención al cliente en la campaña navideña. Habrá formación desde el primer día y una parte de las plazas se dirige a jóvenes sin experiencia.

El Corte Inglés ha activado su plan de contratación para la campaña de Navidad 2025 con 6.000 puestos en las áreas de mayor actividad. El objetivo es asegurar una atención cuidada y una buena experiencia de compra en el momento de mayor afluencia del año.

Quién puede optar a los 6.000 empleos y por qué son una oportunidad

Las incorporaciones previstas se reparten entre dos perfiles: jóvenes que buscan su primera experiencia profesional y candidatos con trayectoria previa. ¿Buscas tu primer trabajo? Esta campaña reserva el 40% de las plazas para quienes aún no la tienen. El 60% restante está orientado a profesionales con experiencia en funciones similares.

Los nuevos empleados se integrarán en áreas comerciales y en servicios especiales de Navidad. Además, contarán con un programa de formación adaptado a las tareas de venta, atención al cliente y logística desde el primer día. Un buen empujón, ¿verdad?

Fechas de contratación en campaña de Navidad 2025 y lo más relevante para inscribirse

El proceso de contratación ya está en marcha para la campaña navideña de 2025. En la información disponible no se concretan fechas de cierre ni plazos finales, por lo que la clave es presentar la candidatura cuanto antes. En consecuencia, la novedad más destacada es el volumen de vacantes y la formación inicial pensada para garantizar el servicio en la época de mayor demanda.

La compañía reforzará distintos puestos vinculados a la atención directa y a la cadena logística. ¿Dónde encajas mejor?

Hostelería y alimentación; gestión de pedidos y empaquetado; línea de caja y reposición; omnicanalidad y auxiliar de ventas; además de labores en almacén y logística.

Todas estas funciones contribuyen a mantener los estándares de calidad de la empresa en un momento de picos de afluencia y ventas. Por lo tanto, se priorizan perfiles orientados al cliente y con capacidad para trabajar en equipos amplios.

Paso a paso para enviar el currículum al portal de empleo oficial de la compañía

El procedimiento indicado es claro: la candidatura se presenta a través del portal de empleo oficial de El Corte Inglés. No se detallan otros canales de envío en la información facilitada. Por tanto, el paso esencial consiste en preparar el currículum y registrarlo en dicho portal para optar a las vacantes de la campaña navideña. ¿Ya tienes el CV listo? No te quedes fuera.

La gestión del proceso recae en El Corte Inglés, sin intervención de organismos públicos. La compañía incorpora a los nuevos trabajadores en sus distintas áreas comerciales y en los servicios especiales de Navidad, con un plan formativo orientado a ventas, atención al cliente y logística. Esto quiere decir que la adaptación al puesto se facilita desde el primer día para asegurar un servicio homogéneo.

Antes de finalizar, un vistazo rápido al reparto de perfiles previstos:

Tipo de incorporación Porcentaje Jóvenes en su primera experiencia laboral 40% Profesionales con experiencia previa en el sector 60%

En resumen, se trata de una oportunidad temporal vinculada a la campaña de Navidad que, en muchos casos, puede abrir la puerta a empleos estables dentro del grupo. Por otro lado, la variedad de áreas, desde caja a logística, permite que distintos perfiles encuentren su sitio.