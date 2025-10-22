Nueva ayuda de 1.300 euros para desempleados que quieran sacarse el carnet de conducir: requisitos y cómo solicitarla

El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, abre del 23 de octubre al 12 de noviembre de 2025 una línea de ayudas para que personas desempleadas obtengan los permisos de conducción B, C y D. La subvención cubre matrícula, clases teóricas y prácticas, tasas de tráfico e informe psicotécnico, con un tope de 1.300 € por solicitante.

La convocatoria se dirige a personas desempleadas mayores de 30 años, mayores de 45 y desempleadas de larga duración entre 30 y 45. Si encajas, puedes formarte en una autoescuela del Principado o incluso recuperar gastos si obtuviste el permiso entre el 1 de enero de 2025 y el día en que presentes la solicitud. ¿Cumples estos requisitos? Entonces ya juegas con ventaja:

Empadronamiento en Asturias con al menos un año de antigüedad a la fecha de publicación del extracto.

Inscripción como demandante de empleo no ocupado en el Servicio Público de Empleo.

Situación formativa o título: estar matriculado/a en una autoescuela radicada en Asturias para B, C o D, o haber obtenido el permiso entre el 01/01/2025 y la fecha de solicitud (no se subvencionan permisos expedidos antes de 2025).

Edad y situación de desempleo acordes al perfil beneficiario.

No incurrir en prohibiciones del art. 13 de la Ley General de Subvenciones.

Documentación y cómo presentarla para beneficiarte de la ayuda

El trámite se formaliza con la solicitud normalizada (formulario AYUD0508T01) dentro del plazo. Junto a ella deberás aportar justificantes de gasto o de matrícula según tu caso y el fichero de acreedores (modelo oficial) para poder percibir el pago. De un vistazo:

Documento Finalidad administrativa Solicitud AYUD0508T01 Registrar la petición de subvención Acreditación de matrícula en autoescuela radicada en Asturias o justificantes si ya obtuviste el permiso Probar que te formas para B, C o D, o que el título se expidió en 2025 Facturas de autoescuela, informe psicotécnico y tasas DGT (si aplica) Justificar los gastos subvencionables Justificantes de pago Acreditar que abonaste los importes Fichero de acreedores (modelo oficial) Tramitar el alta para el cobro de la ayuda

Una vez presentada y validada la solicitud, la administración comprobará requisitos y justificaciones. Si todo está correcto, la ayuda se abona hasta el límite subvencionable, sin cubrir costes ajenos a la obtención del permiso ni gastos no justificados.

Proceso para solicitar la subvención y sacarte el permiso en una autoescuela de Asturias

Primero, verifica que cumples los perfiles de edad y desempleo y que estás empadronado/a en Asturias con la antigüedad requerida. Después, matricúlate en una autoescuela legalmente constituida del Principado (si aún no lo has hecho) y conserva facturas y pagos. Si ya te sacaste el permiso este año, reúne todos los justificantes: solo se subvenciona lo expedido a partir del 1 de enero de 2025.

Con la carpeta preparada, registra la solicitud AYUD0508T01 dentro del plazo (23 de octubre–12 de noviembre de 2025) a través de los canales oficiales del Principado y espera la validación. Recibirás seguimiento del expediente y, si resultas beneficiario/a, te reembolsarán los importes subvencionables hasta el máximo permitido.

La clave es no dejar pasar el calendario y presentar un expediente claro y completo: así aceleras la tramitación y evitas requerimientos.

Cuantías, baremo y resolución: así se adjudican las ayudas

Las cuantías son cerradas por clase de permiso: B: 300 €; C: 650 €; D: 1.300 €, con importe máximo de 1.300 € por solicitante. Para priorizar solicitudes, se aplica un baremo de hasta 10 puntos: se valora el tipo de permiso (B = 1 punto; C = 3; D = 3), el desempleo de larga duración en personas de 30 a 45 años (4 puntos) y la discapacidad igual o superior al 33 % (3 puntos).

El plazo máximo de resolución y notificación es de 6 meses desde la publicación del extracto; si no hay respuesta en ese tiempo, el silencio administrativo es desestimatorio.

¿Te ves pronto al volante? Con estas ayudas, convertir el carnet en una oportunidad real de empleo resulta más asequible que nunca en el Principado de Asturias. Si cumples los requisitos y te mueves dentro de plazo, lo tienes todo para arrancar.