Nueva apertura de la tienda más grande en España de JD: diseño moderno y colecciones únicas en Barcelona

La nueva tienda JD de Barcelona traerá lanzamientos exclusivos y se convertirá en punto de

Barcelona estrenará una de las mayores tiendas ‘sneaker’ de España, con colecciones exclusivas y servicios personalizados para fans del calzado urbano. La apertura está prevista para noviembre en el emblemático Portal del Àngel, en el local donde antes se situaba el acceso al espacio Disney.

La capital catalana última una de las apuestas más ambiciosas del sector: JD prepara una tienda de varias plantas o, como mínimo, un espacio de doble altura que aspira a convertirse en referente del universo sneaker en la Península Ibérica. ¿La idea? No una sucursal más, sino un buque insignia con propuesta diferencial.

Cuándo abrirá la megatienda y por qué ha tardado tanto: lanzamientos exclusivos, personal experto y eventos

La inauguración está planificada para noviembre de 2025. El proyecto se ha movido entre rumores y silencios prolongados, sin confirmación formal hasta ahora. Quienes conocen el retail barcelonés apuntan a un motivo claro: poner en marcha un local de este calibre en Portal del Àngel exige permisos complejos, reformas de calado y una logística intensa que explican la espera. ¿Mereció la pena? Todo indica que sí.

JD quiere que el establecimiento sea punto de peregrinación para coleccionistas y aficionados. Incluirá zona de “drop release”, lanzamientos con colas programadas, personal con perfil sneakerhead y eventos con marcas colaboradoras. Además, la cadena traerá colecciones exclusivas, ediciones limitadas y servicios personalizados para elevar la experiencia de compra. El formato ambicioso y el tamaño del local permiten imaginar un calendario de actividades que diferencie a la tienda frente a la competencia directa.

Antes de seguir, un resumen rápido con las claves de la apertura que conviene tener a mano.

Apertura prevista: noviembre 2025.

Ubicación: Portal del Àngel, en el antiguo acceso del espacio Disney.

Formato: varias plantas o doble altura.

Propuesta: ediciones limitadas, colecciones exclusivas y servicios personalizados.

Objetivo: convertirse en referente sneaker en la Península Ibérica.

Con este mapa, el lector puede ubicar de un vistazo qué esperar del desembarco de JD en pleno centro de Barcelona.

Qué supone la apertura de JD en Portal del Àngel para Barcelona

El reto no es menor: la zona concentra precios por metro cuadrado elevados y una competencia feroz. Sin embargo, la marca confía en su reputación en lanzamientos especiales y su potencia logística para marcar distancia. Para la ciudad, el movimiento refuerza el retail especializado y confirma a Barcelona como plaza estratégica para firmas internacionales que apuestan por la tienda física. Y para el consumidor local, significa acceder a una oferta que, hasta ahora, a menudo exigía viajes o depender de la venta online. ¿Se convertirá en la parada obligada de cada estreno? Todo apunta a que sí.

El eje comercial ha vivido operaciones destacadas en los últimos años, lo que explica la atracción de grandes enseñas por Portal del Àngel. A continuación, un cuadro con movimientos relevantes citados para entender el escenario competitivo y el interés inversor.

Año Operación / edificio Comprador Importe aproximado 2022 Histórico edificio de El Corte Inglés Redevco Iberian Ventures y Ares Cerca de 200 millones de euros — Edificio del número 40 de Portal del Àngel Generali Real Estate No especificado 2021 Inmueble del número 9-11 (ocupado en parte por H&M y Disney) BMO Más de 80 millones de euros

Estos movimientos se suman a la llegada de marcas como New Era o la italiana Dan John con tiendas flagship, reforzando que el Portal del Àngel continúa entre los ejes comerciales más codiciados de Europa. En ese tablero, la entrada de JD añade tracción y eleva la competencia, ni más ni menos.