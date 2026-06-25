Ni enchufes ni sprays, el remedio casero con papel higiénico que ayuda a mantener lejos a los mosquitos

Solo hace falta papel higiénico y unas gotas de aceite esencial para preparar este remedio casero que se ha popularizado con la llegada del calor. La citronella es una de las opciones más usadas, aunque no sustituye a los repelentes autorizados ni a las medidas de prevención.

Los mosquitos vuelven a convertirse en una de las grandes molestias del verano. Con las altas temperaturas, terrazas, dormitorios y salones se llenan de estos insectos, especialmente al atardecer y durante la noche. Por eso, un truco con papel higiénico y aceite esencial ha ganado presencia en redes sociales como una forma sencilla de intentar mantenerlos alejados del hogar.

Cómo hacer el truco del papel higiénico con citronella contra mosquitos en casa

El método es muy simple. Consiste en cortar varias tiras de papel higiénico y colocarlas sobre una bandeja, plato o recipiente pequeño. Después, se añaden unas gotas de aceite esencial con olor intenso, preferiblemente citronella, una de las fragancias más utilizadas para repeler mosquitos.

La idea es que el papel absorba el aceite y vaya liberando el aroma en la habitación. Puede ponerse cerca de ventanas, puertas o zonas de paso, siempre lejos de niños, mascotas y superficies delicadas.

La citronella se obtiene de distintas variedades de hierba Cymbopogon y está reconocida como repelente natural en determinados productos, aunque su duración suele ser limitada y depende de la concentración y del uso que se haga de ella.

Por qué este remedio casero no sustituye a los repelentes autorizados para la piel

Este truco puede ayudar a perfumar una estancia y hacerla menos atractiva para los mosquitos, pero no debe considerarse una protección completa frente a las picaduras. Para salir al exterior, dormir en zonas con mucha presencia de insectos o proteger a personas sensibles, las autoridades sanitarias recomiendan usar repelentes registrados y seguir siempre las instrucciones de la etiqueta.

Los CDC señalan que los repelentes registrados con ingredientes como DEET, picaridina, IR3535 o aceite de eucalipto limón han demostrado ser seguros y eficaces cuando se aplican correctamente.

También es importante acompañar cualquier remedio casero con medidas básicas: instalar mosquiteras, evitar tener agua estancada en macetas, cubos o platos, y mantener limpios los recipientes exteriores. La Comunidad de Madrid recuerda que el mosquito tigre puede criar en pequeñas acumulaciones de agua, por lo que vaciar o poner boca abajo estos objetos reduce el riesgo de proliferación.

La variante con pasta de dientes y fuego debe evitarse en interiores

Otra versión que circula en redes propone usar papel de cocina con pasta de dientes, enrollarlo y prender una punta para que el olor se extienda por la habitación. Esta alternativa no es recomendable en interiores por el riesgo de incendio, humo y exposición a sustancias irritantes.

Los estudios sobre productos que se queman para repeler mosquitos, como las espirales antimosquitos, advierten de que el humo puede contener contaminantes de interés para la salud, sobre todo si se usa en espacios cerrados o mal ventilados.

Por ello, la opción más prudente es limitar el truco al papel impregnado con unas gotas de aceite esencial, sin fuego y sin materiales que puedan arder. Si la presencia de mosquitos es elevada, lo más eficaz será combinar repelentes autorizados, mosquiteras y eliminación de criaderos.