El electrodoméstico que puede ayudarte a ahorrar más de 50 euros al mes durante los meses de verano

El aire acondicionado puede multiplicar por más de 20 el gasto eléctrico de un ventilador si se usa durante ocho horas al día. La diferencia en la factura de la luz supera los 50 euros mensuales con un precio de referencia de 0,15 euros por kWh.

La llegada del verano vuelve a plantear una decisión habitual en muchos hogares: elegir entre ventilador o aire acondicionado para combatir el calor sin disparar el recibo eléctrico. Aunque ambos aparatos ayudan a sobrellevar las altas temperaturas, su consumo energético es muy diferente.

Un ventilador estándar consume alrededor de 60 vatios, mientras que un aire acondicionado puede alcanzar los 1.500 vatios. Con un uso de ocho horas diarias durante 30 días, la diferencia económica es clara: unos 2,16 euros al mes en el caso del ventilador frente a 54 euros mensuales si se utiliza aire acondicionado.

Cuánto cuesta usar un ventilador ocho horas al día en verano

El ventilador es la opción más barata para refrescar una estancia durante los meses de calor. Su consumo aproximado de 60 vatios permite mantenerlo encendido durante varias horas sin que el impacto en la factura sea elevado.

Si se utiliza ocho horas al día durante un mes completo, el consumo total sería de 14,4 kWh. Tomando como referencia un precio de la electricidad de 0,15 euros por kWh, el gasto mensual sería de unos 2,16 euros.

Esta cifra explica por qué muchos hogares optan por el ventilador cuando las temperaturas no son extremas. No enfría la habitación, pero mueve el aire y genera una sensación térmica más agradable, especialmente si se combina con persianas bajadas, ventilación nocturna y un uso adecuado de toldos o cortinas.

Por qué el aire acondicionado puede disparar la factura de la luz

El aire acondicionado ofrece un confort superior porque sí reduce la temperatura real de la vivienda. Sin embargo, esta ventaja tiene un coste mucho mayor. Un equipo estándar puede consumir unos 1.500 vatios, una potencia muy superior a la de un ventilador doméstico.

Con el mismo uso de ocho horas al día durante 30 días, el consumo mensual se situaría en torno a los 360 kWh. A un precio de 0,15 euros por kWh, el coste sería de 54 euros al mes.

La diferencia es notable: el aire acondicionado puede consumir más de 20 veces lo que gasta un ventilador. Por eso, su uso continuado durante olas de calor puede notarse con fuerza en el recibo eléctrico, sobre todo en viviendas donde se mantiene encendido durante gran parte del día o de la noche.

Aun así, sigue siendo una solución necesaria en muchos hogares, especialmente cuando las temperaturas son muy altas, hay personas mayores, niños pequeños o problemas de salud que hacen imprescindible mantener una temperatura interior más segura.

Las placas solares reducen el gasto durante las horas de más consumo

Los hogares con placas solares pueden reducir de forma importante el coste del aire acondicionado. Durante las horas de sol, la producción fotovoltaica puede cubrir parte o incluso la totalidad de la demanda eléctrica del equipo, lo que rebaja el gasto asociado a su uso diurno.

Esta alternativa permite aprovechar las horas de mayor radiación solar, que suelen coincidir con los momentos de más calor. En esos casos, el aire acondicionado puede funcionar con un coste mucho más bajo para el usuario, siempre que la instalación tenga capacidad suficiente y el consumo de la vivienda lo permita.

Para quienes no cuentan con autoconsumo, la diferencia entre ventilador y aire acondicionado sigue siendo determinante. El ventilador es la opción más económica, mientras que el aire acondicionado aporta mayor confort a cambio de un consumo mucho más elevado.