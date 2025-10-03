Mitie necesita personal en Palma de Mallorca para la limpieza de autobuses: turno de noche y hasta 17.000 euros al año

¿Quieres trabajar en Palma de Mallorca con incorporación inmediata? La empresa Mitie, referente en la prestación de servicios integrales en España y comprometida con la igualdad, diversidad e integración, ha publicado 1 ofertas de empleo para cubrir 3 puestos de operario/a de limpieza y repostaje de autobuses en turno de noche. Mitie, con presencia a nivel nacional y miles de empleados en todo el país, continúa reforzando su plantilla en las Islas Baleares para dar respuesta a la alta demanda de servicios de limpieza en el sector transporte. En esta noticia te explicamos cómo puedes enviar el currículum hoy mismo para participar en estos procesos de selección.

Abierta convocatoria de empleo para trabajar en la limpieza de trenes en Palma de Mallorca con Mitie

Estas vacantes de Mitie en Palma de Mallorca ofrecen un sueldo anual de entre 16.000 y 17.000 euros brutos y jornada completa. La compañía busca personas con experiencia en el sector de la limpieza y disponibilidad para trabajar en horario nocturno. Bien, estas son los requisitos para trabajar como operario/a limpieza de autobuses con Mitie:

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria.

Experiencia mínima de al menos 1 año.

Idiomas: Español avanzado.

Conocimientos de limpieza.

Imprescindible residir en la provincia del puesto vacante.

En cuanto a los detalles de las condiciones laborales, la jornada es completa, en horario de lunes a domingo, de 21.00 a 05.00h, con dos días libres rotativos. Se trata de un contrato de duración determinada, con 1 mes inicial de prueba y con opciones de prórroga. El salario oscila entre los 16.000–17.000 € brutos al año.

Cómo enviar el currículum a Mitie

Si quieres trabajar en Mitie en Palma de Mallorca, limpiando autobuses, deberás inscribirte a través de su portal de empleo. Antes de enviar tu candidatura, actualiza tu currículum incluyendo tu experiencia en limpieza y tu disponibilidad para el turno de noche. Los pasos son sencillos:

Accede al portal de empleo de Mitie. Pulsa en «Inscribirme en esta oferta». Regístrate o inicia sesión en la plataforma. Rellena el formulario y adjunta tu CV.

Puedes enviar el currículum adicionalmente, desde el correo de la emrpesa de esta provincia: Empleo.Baleares@mitie.com