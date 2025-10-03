El Gobierno activa la cesión de 40.000 viviendas y terrenos del “banco malo” para ampliar el parque de alquiler asequible

El Gobierno prevé traspasar 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para 55.000 nuevas casas. La operación, “sin coste”, se hará en dos pasos y prioriza 13.000 inmuebles.
El Ejecutivo perfila el mayor traspaso de activos residenciales de la Sareb a la nueva empresa estatal de vivienda: hasta 40.000 casas para alquiler asequible y 2.400 suelos con potencial para levantar 55.000 viviendas adicionales, valoradas en torno a 5.900 millones a precio de mercado. ¿Qué supone esto para las familias que buscan alquiler por debajo del mercado? Antes de entrar en detalle, estas son las claves que conviene tener a mano:
- Hasta 40.000 viviendas destinadas a alquiler asequible.
- 2.400 suelos con capacidad para 55.000 nuevas casas.
- Valor aproximado: 5.900 millones a precio de mercado.
- 13.000 viviendas con prioridad de traspaso inicial.
- Transferencia “sin coste” en dos pasos: a Patrimonio y luego a Sepes.
- 7.700 familias atendidas ya en el programa de alquiler social de Sareb.
- Sareb fue creada para desaparecer en 2027; marcará el ritmo del proceso.
- Selección con criterios geográficos, económicos y técnicos; exclusión del parque social vigente.
Para visualizar el perímetro de la operación, este resumen resulta útil. De ahí que se incluyan las magnitudes más repetidas en el anuncio.
|Activo/Programa
|Cantidad/Valor
|Finalidad o impacto previsto
|Viviendas Sareb a traspasar
|Hasta 40.000
|Alquiler asequible
|Suelos a transferir
|2.400
|Capacidad para 55.000 nuevas viviendas
|Valor estimado de los activos
|~5.900 millones €
|Referencia a precio de mercado
|Programa de alquiler social ya en marcha
|7.700 familias atendidas
|Se traspasa íntegro al nuevo ente público
|Prioridad de traspaso inicial
|13.000 viviendas
|Compromiso citado por la ministra
En consecuencia, el volumen es notable y condicionará el parque público en los próximos años. ¿Cuándo empezará a notarse sobre el terreno?
Quién puede acceder a estas viviendas en alquiler asequible de Sareb
Las 40.000 viviendas se destinarán a alquiler asequible, “por debajo de los precios de mercado y en ningún caso superando el 30% de los ingresos de las familias”. El programa social de la Sareb, que ya atiende a 7.700 familias, se incorporará íntegramente al nuevo ente, manteniendo su finalidad y el acompañamiento a la inserción laboral.
¿Cuáles son las fechas de traspaso, calendario previsto y relación con Sepes y Estado? La cesión será por fases para la “óptima integración” en el patrimonio de Sepes. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al acuerdo y se priorizan 13.000 viviendas; fuentes conocedoras apuntan a primeros traspasos hacia finales de año. No obstante, no se han dado plazos cerrados y el horizonte de Sareb, creada para desaparecer en 2027, marcará el ritmo.
Cómo será el procedimiento y documentación para solicitar estas viviendas públicas
El anuncio detalla el traspaso patrimonial, no la ventanilla de solicitud ciudadana. Formalmente, la operación será como una donación “sin coste” y en dos pasos: primero del banco malo a Patrimonio del Estado y, después, desde Patrimonio a Sepes o a la futura empresa pública de vivienda y suelo. Posteriormente, se concretarán requisitos y documentación para el acceso de los inquilinos.
Intervienen la Sareb (banco malo), Patrimonio del Estado y Sepes. La Sareb aporta viviendas y suelos; Patrimonio actúa como receptor intermedio; y Sepes se convierte en el germen del nuevo ente público que gestionará el parque. La selección de inmuebles ha seguido criterios geográficos, económicos y técnicos, excluyendo las casas ya adscritas al alquiler social.
Por otro lado, el Gobierno admite que parte de los inmuebles requerirá reformas y que ya hubo un “ensayo” con 300 viviendas puestas a disposición de afectados por la dana de octubre en Valencia y otras localidades. También queda por calcular el impacto final en la deuda del banco malo, que actualmente supera los 29.000 millones. Dicho claro: el foco está en la utilidad social del parque, no en su venta.