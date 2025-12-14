Miles de personas como amas de casa podrán acceder a la pensión no contributiva en 2026: requisitos a cumplir

La pensión no contributiva garantiza ingresos mínimos y asistencia sanitaria para quienes no han cotizado o no alcanzaron los 15 años exigidos para una pensión contributiva. Incluye dos modalidades: por jubilación y por invalidez.

La PNC se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y asegura, además, asistencia médica y farmacéutica gratuita. ¿Quién puede pedirla y dónde se tramita? Vamos por partes para que no se te escape nada.

Dónde y cómo solicitar la pensión no contributiva según tu comunidad autónoma

La solicitud depende de cada Comunidad Autónoma, que tiene asumidas funciones y servicios del Imserso. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el trámite se realiza directamente ante el Imserso. Existe un documento común para todas: la Solicitud de Certificado Anual de Rentas de Pensión No Contributiva, que se puede descargar. El resto de la documentación puede variar según territorio. Por tanto, conviene revisar las indicaciones del organismo competente en tu comunidad antes de presentar la petición. ¿Trámite presencial u online? Dependerá del canal habilitado por tu administración.

Requisitos detallados para la pensión no contributiva por jubilación e invalidez

La PNC incluye jubilación e invalidez, con condiciones diferentes. En ambos casos es imprescindible la residencia legal en España, con matices según el tipo de prestación.

¿Quiénes pueden solicitar esta prestación?

Personas jubiladas con 65 años o más que no hayan cotizado o no alcancen 15 años.

Personas con discapacidad con edades entre 18 y 65 años y un grado igual o superior al 65 %.

Amas de casa y otros ciudadanos sin aportes suficientes que se encuentren en situación de necesidad.

A continuación, un resumen práctico de requisitos por modalidad:

Tipo de PNC Edad exigida Residencia en España Otros requisitos Jubilación 65 años o más 10 años entre los 16 y la fecha de solicitud, con 2 años consecutivos e inmediatamente anteriores No haber cotizado o no alcanzar 15 años para contributiva Invalidez Entre 18 y 65 años Residencia legal Grado de discapacidad igual o superior al 65 %

Como ves, para jubilación se pide una residencia más específica: al menos 10 años desde los 16, y 2 de ellos seguidos justo antes de pedirla. En invalidez, además de la edad, es clave acreditar el 65 % de discapacidad.

Importe de la pensión no contributiva en 2025 y previsión para 2026

El importe anual fijado para 2025 es de 7.905,86 euros, abonados en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año. No es la cuantía de una contributiva, pero es una ayuda que, de hecho, puede marcar la diferencia. ¿Y en 2026? El Gobierno ha anticipado un aumento “por encima del IPC”. En consecuencia, quienes cumplan requisitos podrían ver una mejora respecto a 2026.

En definitiva, si no alcanzaste los años de cotización o te encuentras en situación de invalidez, la PNC es tu vía para asegurar un ingreso mínimo y la cobertura sanitaria. Es por ello, que es una red de protección pensada para llegar a quien lo necesita.