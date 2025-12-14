Si tienes más de 65 años puedes aprovechar alguna de estas cinco ayudas para ahorrar más

Existen ayudas para que las personas mayores ahorren dinero. ¿De cuáles se trata? Ahorrar mes a mes es un reto para quienes tienen 65 años o más. Repasamos cinco apoyos que pueden marcar la diferencia.
- Bono social térmico y eléctrico
- Complemento estatal de alquiler para pensión no contributiva
- Prestaciones de la Ley de Dependencia
- Abono social telefónico para pensionistas
- Complemento para la reducción de la brecha de género
A continuación, desarrollamos cada ayuda.
Bono social eléctrico y térmico: descuentos y cobertura para vulnerables
El bono social eléctrico reduce la factura de luz: 65% para consumidores vulnerables y 80% para vulnerables severos. El bono térmico es anual, cubre calefacción, agua caliente o cocina y se concede automáticamente; su importe depende de zona climática y vulnerabilidad.
Complemento estatal de alquiler para pensionistas en pensión no contributiva
Quienes cobran una pensión no contributiva, de jubilación o invalidez, pueden recibir 525 euros al año en un único pago para ayudar con el alquiler cuando sea su domicilio habitual. Requisitos: no tener vivienda en propiedad, ser titular del contrato, no parentesco hasta tercer grado con el propietario y acreditar periodos de residencia. Se tramita en todas las comunidades con los mismos criterios.
Prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia por comunidades autónomas
La Ley de Dependencia prevé apoyos para quienes necesitan ayuda en actividades básicas. La norma es estatal, pero la gestión y concesión dependen de cada comunidad, por lo que servicios y plazos pueden variar. Incluye prevención y promoción de la autonomía, ayuda a domicilio, centros de día o de noche, teleasistencia y atención residencial.
Abono social telefónico para pensionistas con descuentos en la línea fija
Tarifa regulada para pensionistas que cumplan los requisitos: 70% de descuento en la cuota de alta de la línea fija y cuota mensual bonificada inferior a la habitual. Solo se aplica a la línea del domicilio. ¿Te vendría bien rebajar la factura sin perder la fija?
Complemento para la reducción de la brecha de género en pensiones
Sustituyó al complemento por maternidad el 4 de febrero de 2021 y compensa el perjuicio en la pensión por los cuidados de hijos. Pueden percibirlo titulares de pensión contributiva de jubilación, excepto la parcial, incapacidad permanente o viudedad, reconocida desde el 4 de febrero de 2021, con al menos un hijo o hija. Lo cobra uno de los progenitores. En 2025 asciende a 35,90 euros mensuales por hijo, con un máximo de cuatro.
Para comparar de un vistazo, este cuadro resume lo esencial.
|Ayuda
|Qué ofrece
|Cuantía o descuento
|Notas y requisitos
|Bono social eléctrico y térmico
|Descuento luz y apoyo térmico anual
|65% vulnerables; 80% vulnerables severos; térmico según zona y vulnerabilidad
|Térmico automático si ya hay bono eléctrico
|Complemento alquiler pensión no contributiva
|Apoyo anual para arrendamiento
|525 € en un único pago
|Sin vivienda en propiedad; titular del contrato; sin parentesco hasta tercer grado; domicilio habitual; criterios estatales en todas las comunidades
|Ley de Dependencia
|Servicios y prestaciones según necesidad
|Sin cuantía fija
|Gestión y concesión autonómica; servicios y plazos pueden variar
|Abono social telefónico
|Tarifa regulada línea fija
|70% en alta y cuota mensual bonificada
|Para pensionistas con pensiones bajas; solo línea fija del domicilio
|Complemento brecha de género
|Suma mensual por hijo en pensiones
|35,90 € al mes por hijo; hasta cuatro
|Pensiones reconocidas desde 04/02/2021; jubilación salvo parcial, incapacidad permanente o viudedad; un progenitor
Combinarlas puede dar un buen empujón al ahorro.