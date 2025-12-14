Persona mayor sosteniendo varios billetes de euro como ejemplo de ayudas para mayores de 65 años

Si tienes más de 65 años puedes aprovechar alguna de estas cinco ayudas para ahorrar más

Existen ayudas para que las personas mayores ahorren dinero. ¿De cuáles se trata? Ahorrar mes a mes es un reto para quienes tienen 65 años o más. Repasamos cinco apoyos que pueden marcar la diferencia.

  • Bono social térmico y eléctrico
  • Complemento estatal de alquiler para pensión no contributiva
  • Prestaciones de la Ley de Dependencia
  • Abono social telefónico para pensionistas
  • Complemento para la reducción de la brecha de género

A continuación, desarrollamos cada ayuda.

Bono social eléctrico y térmico: descuentos y cobertura para vulnerables

El bono social eléctrico reduce la factura de luz: 65% para consumidores vulnerables y 80% para vulnerables severos. El bono térmico es anual, cubre calefacción, agua caliente o cocina y se concede automáticamente; su importe depende de zona climática y vulnerabilidad.

Complemento estatal de alquiler para pensionistas en pensión no contributiva

Quienes cobran una pensión no contributiva, de jubilación o invalidez, pueden recibir 525 euros al año en un único pago para ayudar con el alquiler cuando sea su domicilio habitual. Requisitos: no tener vivienda en propiedad, ser titular del contrato, no parentesco hasta tercer grado con el propietario y acreditar periodos de residencia. Se tramita en todas las comunidades con los mismos criterios.

Prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia por comunidades autónomas

La Ley de Dependencia prevé apoyos para quienes necesitan ayuda en actividades básicas. La norma es estatal, pero la gestión y concesión dependen de cada comunidad, por lo que servicios y plazos pueden variar. Incluye prevención y promoción de la autonomía, ayuda a domicilio, centros de día o de noche, teleasistencia y atención residencial.

Abono social telefónico para pensionistas con descuentos en la línea fija

Tarifa regulada para pensionistas que cumplan los requisitos: 70% de descuento en la cuota de alta de la línea fija y cuota mensual bonificada inferior a la habitual. Solo se aplica a la línea del domicilio. ¿Te vendría bien rebajar la factura sin perder la fija?

Complemento para la reducción de la brecha de género en pensiones

Sustituyó al complemento por maternidad el 4 de febrero de 2021 y compensa el perjuicio en la pensión por los cuidados de hijos. Pueden percibirlo titulares de pensión contributiva de jubilación, excepto la parcial, incapacidad permanente o viudedad, reconocida desde el 4 de febrero de 2021, con al menos un hijo o hija. Lo cobra uno de los progenitores. En 2025 asciende a 35,90 euros mensuales por hijo, con un máximo de cuatro.

Para comparar de un vistazo, este cuadro resume lo esencial.

AyudaQué ofreceCuantía o descuentoNotas y requisitos
Bono social eléctrico y térmicoDescuento luz y apoyo térmico anual65% vulnerables; 80% vulnerables severos; térmico según zona y vulnerabilidadTérmico automático si ya hay bono eléctrico
Complemento alquiler pensión no contributivaApoyo anual para arrendamiento525 € en un único pagoSin vivienda en propiedad; titular del contrato; sin parentesco hasta tercer grado; domicilio habitual; criterios estatales en todas las comunidades
Ley de DependenciaServicios y prestaciones según necesidadSin cuantía fijaGestión y concesión autonómica; servicios y plazos pueden variar
Abono social telefónicoTarifa regulada línea fija70% en alta y cuota mensual bonificadaPara pensionistas con pensiones bajas; solo línea fija del domicilio
Complemento brecha de géneroSuma mensual por hijo en pensiones35,90 € al mes por hijo; hasta cuatroPensiones reconocidas desde 04/02/2021; jubilación salvo parcial, incapacidad permanente o viudedad; un progenitor

Combinarlas puede dar un buen empujón al ahorro.

