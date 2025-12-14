Un restaurante emblemático echa el cierre tras descubrirse alimentos caducados y graves deficiencias de mantenimiento

Un restaurante de montaña de Portes du Soleil cierra por graves fallos de higiene y prevé reabrir con relevo

El establecimiento, en el lado suizo de la estación de esquí, ha sido clausurado por el SCAV tras detectar cerca de cincuenta infracciones sanitarias.

Aunque estaba bien valorado en TripAdvisor, las inspecciones destaparon problemas de higiene en cocina y almacenamiento, según el periódico 20 Minutos.

El cierre en Portes du Soleil tras la inspección del SCAV del 25 de febrero

¿Pueden clausurar un restaurante por no corregir deficiencias? Sí. Tras comprobar que no se habían aplicado medidas correctivas, el Servicio Valaisano de Consumo y Asuntos Veterinarios (SCAV) ordenó el cierre después de la inspección del 25 de febrero de 2025.

El local era conocido por sus patatas rostis y por su terraza con vistas a la cadena francesa Dents-du-Midi, pero, según el organismo, la falta de higiene podía poner en riesgo a los comensales, muchos de ellos esquiadores. Estas fueron las principales fechas de control.

Periodo Hecho clave Febrero de 2023 Primera inspección Enero y febrero de 2025 Nuevos controles 25 de febrero de 2025 Orden de cierre

La repetición de controles en 2023 y en 2025 refleja que las deficiencias se arrastraban y no se corrigieron a tiempo.

Las infracciones sanitarias detectadas: caducados, moho en la cámara frigorífica y más

¿Qué se encontró en las revisiones? Entre las irregularidades detectadas se citaron:

Productos caducados y fruta en mal estado.

Alimentos quemados por el frío y mercancía sin protección.

Productos de limpieza junto a comida.

Moho en la cámara frigorífica.

Carne seca no conforme servida a clientes.

En pocas palabras: no era un fallo aislado. Ahora bien, al no verse mejoras suficientes, el SCAV acabó dando el paso del cierre.

Multas al propietario, debate de responsabilidades y una reapertura a final de año

La clausura vino acompañada de sanción económica por orden penal: 60 francos suizos al día durante mes y medio (50 días) y, además, 400 francos suizos por insumisión y por infringir la ley sobre los productos alimentarios.

Ante el Tribunal de Monthey (VS), el dueño retiró su oposición y sostuvo que la responsabilidad recaía en los gestores arrendatarios del local. El restaurante fue abierto por Frédéric Verdon en 2009; en 2012 logró una estrella Michelin, que perdió en 2019, y aseguró que aquello no frenó el trabajo, sino lo contrario.

La marca hostelera anunció que prevé reabrir a finales de año, una vez se produzca el relevo en la gestión; la Oficina de Turismo confirmó ese anuncio, según 20 Minutos. Como contexto, el SCAV subrayó que estos cierres son raros: en 2024 no hubo ninguno y en 2025 se cerraron temporalmente nueve de los 9.100 establecimientos de la región. ¿Se notará el cambio cuando vuelva a abrir?