Miles de andaluces podrán solicitar nuevas ayudas energéticas desde 6.000 euros: qué día de octubre se envía la solicitud

Las ayudas energéticas exigen un importe mínimo de subvención, distinto del presupuesto de la obra. La convocatoria también alcanza a comunidades de propietarios.

La Agencia Andaluza de la Energía publicó el 25 de septiembre de 2026 una convocatoria de ayudas energéticas dotada con 20,77 millones de euros. El BOJA fija la apertura para el 22 de octubre a las 9:00. Particulares, comunidades y otros beneficiarios podrán solicitar incentivos para actuaciones concretas. Los mínimos son decisivos. Los 6.000 y 10.000 euros corresponden a la ayuda solicitada, según la actuación, no al coste de cualquier reforma.

Qué obras encajan en las ayudas energéticas de Andalucía

La convocatoria separa tres modalidades: eficiencia en viviendas y edificios residenciales, eficiencia en edificios públicos no residenciales e instalaciones renovables residenciales. Esa división determina quién puede participar y qué gastos entran. Cambiar un equipo doméstico no permite asumir que toda la factura recibirá financiación. El proyecto debe encajar en el catálogo de actuaciones y cumplir sus condiciones técnicas. Existen también programas territoriales distintos, como las ayudas municipales de climatización, con administraciones, calendarios y requisitos propios.

En vivienda, las actuaciones pueden intervenir sobre el aislamiento, la climatización, el agua caliente o la iluminación. La modalidad específica de renovables de esta convocatoria limita los equipos subvencionables a tecnología solar. La incorporación de otras tecnologías dentro de una rehabilitación energética responde a condiciones diferentes. Por eso, instalar aerotermia y solicitar una ayuda exclusivamente para paneles solares no son expedientes intercambiables. Identificar correctamente la modalidad evita calcular el apoyo con porcentajes o mínimos que corresponden a otra inversión.

Particulares y comunidades tienen acceso por vías distintas

Las modalidades residenciales admiten personas físicas, entidades, comunidades energéticas y comunidades de propietarios. También pueden intervenir empresas, aunque su actividad económica condiciona el tratamiento de la solicitud. En cambio, la modalidad de edificios públicos no residenciales se dirige a entidades locales y organismos vinculados. Los porcentajes que aparecen para inmuebles municipales no deben trasladarse a un piso particular. La ficha institucional de la Diputación de Jaén permite comprobar estas diferencias antes de preparar el proyecto o encargar documentación.

La cobertura depende del beneficiario y de las características acreditadas. La información publicada sitúa el incentivo base residencial para particulares en el 50%, con posibles incrementos sujetos a condiciones. Las instalaciones solares tienen un esquema específico. Además, el uso residencial se comprueba mediante la descripción catastral correspondiente. Un local utilizado de hecho como vivienda no queda equiparado automáticamente a un inmueble residencial. La denominación comercial de una reforma tampoco sustituye la clasificación administrativa exigida para encajar en el programa.

Por qué una reforma de 10.000 euros puede quedarse fuera

El BOJA establece un mínimo de 6.000 euros de incentivo para renovables residenciales y 10.000 euros para las dos modalidades de eficiencia. Esto cambia la lectura de los importes. Como ejemplo puramente aritmético, una ayuda del 50% aplicada a un coste incentivable de 10.000 euros produciría 5.000 euros. Quedaría por debajo del mínimo de 10.000 exigido en eficiencia. Para alcanzar ese mínimo al 50%, el coste incentivable tendría que llegar a 20.000 euros, sin anticipar la aprobación del expediente.

El coste incentivable tampoco tiene que coincidir exactamente con el presupuesto comercial. La resolución utiliza módulos y reglas de cálculo que deben aplicarse antes del porcentaje correspondiente. Por ello, una oferta de obra de 20.000 euros no garantiza una subvención de 10.000. El propietario necesita conocer qué parte se admite y qué intensidad corresponde a su caso. Las deducciones por eficiencia energética pertenecen a otra vía de apoyo: el cálculo fiscal y la concesión de esta subvención requieren comprobaciones separadas.

Qué preparar antes de la apertura del 22 de octubre

La solicitud se presentará electrónicamente mediante los formularios aprobados por la Agencia. El plazo continuará hasta su cierre por resolución o, en defecto de cierre previo, hasta el 30 de septiembre de 2027. El crédito disponible condiciona la tramitación y las peticiones posteriores a su agotamiento serán inadmitidas. La Federación Española de Municipios y Provincias recoge también anticipos para incentivos superiores a 15.000 euros. Estos pueden alcanzar el 15% sin garantía o el 40% con garantía, conforme a las condiciones aplicables.

Antes de presentar el expediente, el interesado debe contrastar la modalidad, el coste admitido y la documentación técnica con las bases. También debe comprobar las reglas sobre inicio de actuaciones que correspondan a su condición de beneficiario. Preparar una solicitud no equivale a tener concedida la financiación ni elimina esos requisitos. La apertura todavía está pendiente a 28 de septiembre.

El calendario, los mínimos y el procedimiento figuran en la resolución publicada en el BOJA, que contiene las condiciones completas.